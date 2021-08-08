Губернатор Куйвашев обсудил с тагильчанами вопросы городского развития

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Во время рабочего визита в Нижний Тагил губернатор встретился с жителями города, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Накануне поездки он объявил о ней в социальных сетях, а поступившие обращения — всего около 350 — передал в работу главе муниципалитета Владиславу Пинаеву. Это ещё один «взрывпакет» с перечнем поручений по развитию города, поддержке его жителей и решению давних проблем.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Одна из них — пешеходный мост через реку Малая Кушва на улице Менделеева. О нем Евгению Куйвашеву рассказала местная жительница Татьяна Несолинихина. Мостиком часто пользуются люди, в том числе и дети. При этом сооружения по документам как бы не существует, поэтому городские власти не берут на себя ни его обслуживание, ни ремонт. Евгений Куйвашев вместе с инициативной тагильчанкой прогулялся по хрупкой конструкции и поручил главе заняться проектной документацией, а после и включиться в поиск финансирования работ.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Во Дворце детского и юношеского творчества Евгений Куйвашев встретился с педагогами, воспитавшими не одно поколение тагильчан. Их вопросы, в основном, — о планах по строительству детских садов, о проекте «Уральская инженерная школа», о техническом творчестве детей. Кроме того, работники дворца воспользовались возможностью и поблагодарили Евгения Куйвашева за поддержку крупнейшего городского инфраструктурного проекта — строительства набережной городского пруда. Входная группа здания дворца выходит прямо к воде, и все годы его существования эта территория была неудобной для прохода и неблагоустроенной, здесь росла трава. Сейчас же, благодаря реализации второй части проекта «Тагильская лагуна», здесь уже вырисовывается будущая красивая набережная с детской площадкой, зоной для экстремальных видов спорта и пешеходными дорожками. Завершить работы предполагается в начале 2022 года. Евгений Куйвашев лично проверил, какими темпами идёт стройка.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Ещё один объект, который он проинспектировал сегодня, — возведение автомобильного моста на Свердловском шоссе. Здесь развернулись масштабные работы, закончить которые также планируется в 2022 году.