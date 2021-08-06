Погода на День строителя 2021 в Екатеринбурге: придет похолодание, но без дождей

8 августа в Екатеринбурге ожидается умеренная прохлада Фото: Алексей БУЛАТОВ

День строителя 2021 в Екатеринбурге запланирован на второе воскресенье месяца – 8 августа, правда из-за пандемии массовое празднование отменили. При этом для прогулок в преддверии праздника, на набережной городского пруда разбили Сад трав и установили спортивную площадку.

Рассказываем о прогнозе погоды на День строителя 2021 в Екатеринбурге.

– Вслед уходящему фронту на Урал поступает прохладный воздух с Европейской территории России. В предстоящие выходные дни температура будет ниже, чем в последние жаркие дни на 8-9 градусов, дожди вероятны лишь на крайнем севере и крайнем востоке Свердловской области, на остальной территории существенных осадков не предполагается, – рассказали в Уралгидрометцентре.

Массовых гуляний в День строителя 2021 в Екатеринбурге не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики добавили, что в ближайшие 5-6 дней возвращение жаркой погоды ждать не стоит.

Так, 8 августа 2021, в День строителя в Екатеринбурге, ожидается умеренно теплая погода – до +18...+21 градуса днем, вечером похолодает до +15 градусов, ночью – до +11.

Будет малооблачно и осадков не ожидается.

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