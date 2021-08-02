Фотоконкурс «Комсомольской правды» - «Романтика железных дорог»!

Конкурс посвящен Дню железнодорожника

«Комсомолка» в Екатеринбурге запустила традиционный конкурс в честь Дня железнодорожника.

Заявки принимаются: по 13 августа 2021 года

Голосование проводится: с 3 — по 13 августа 2021 года

Железная дорога не просто подарила людям уникальную возможность транспортировки пассажиров и грузов на дальние расстояния, она также кормила, вовлекая в сферу своего обслуживания, представителей многих профессий. Машинисты, кондукторы, обходчики, начальники вокзалов – все они теперь составляют особую касту или некое трудовое сообщество.

В 2021-м году отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа День железнодорожника выпадает на 1-е число.

Цель конкурса - популяризация профессий железнодорожного транспорта, демонстрация красоты, самобытности и романтики железных дорог России.

Фотоконкурс среди сотрудников железной дороги и всех-всех кто любит путешествия на поезде!

Фото и рассказ присылайте на почту lev.istomin@phkp.ru

Победителей конкурса выберут читатели с помощью голосование на сайте, а также экспертное жюри из числа сотрудников редакции и партнеров конкурса.

Торжественное награждение лидеров народного голосования пройдет в пресс-центре «КП-Екатеринбург».

Правила конкурса:

1. К участию в конкурсе приглашены сотрудники железной дороги и любые желающие читатели КП.

2. Для сотрудников железной дороги: в подписи к фото должны быть указаны ФИО, должность, место работы, контактная информация и рассказ ( до 300 знаков) о том, как вы пришли в профессию, или о необычном случае из практики.

3. Для любого участника: в подписи к фото должны быть указаны ФИО, контактная информация, название фото и рассказ( до 300 знаков) о изображении на фотографии.

4. Победители конкурса и призеры выбираются читательским голосованием. Допускается голосование раз в сутки. А так же будут выбраны победители с помощью экспертного жюри.

5. Конкурс продлится до 12:00 местного времени 13 августа. О его итогах будет сообщено на странице конкурса. Победители и призеры будут приглашены в пресс-центр «КП-Екатеринбург» для торжественного награждения

С Положением конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Выиграть призы от СвЖД и «Комсомолки» вы сможете в трех номинациях: 1. «Профессия - железнодорожник!»

В данной номинации принимаются фото, показывающие всю красоту, важность и разноплановость железнодорожных профессий.

2. «Романтика железных дорог»

Принимаются фотографии с видами железнодорожных вокзалов, станций, поездов, пассажиров и провожающих.

3. «Путешествуем - поездом»

Все самое красивое, художественное, что можно запечатлеть во время путешествия на поезде.

Генеральный партнер проекта: Свердловская железная дорога.

– мощный транспортный комплекс с большим техническим и интеллектуальным потенциалом.

Эксплуатационная длина – 7,2 тыс. км, развернутая длина главных путей – 9,8 тыс. км.

Регионы: Екатеринбургский, Пермский, Нижнетагильский, Тюменский, Сургутский. Управление дороги находится в Екатеринбурге.

Задача железной дороги – своевременное и полное удовлетворение потребностей экономики и населения в грузовых и пассажирских перевозках. Ежесуточно по СвЖД курсирует 1200 грузовых, 335 пригородных, более 70 пассажирских поездов.

https://svzd.rzd.ru/

Партнер проекта швейцарский бренд Polaris

Polaris — это швейцарский бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим европейским стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на российском рынке, как надежный производитель, заботящийся в первую очередь о комфорте и уюте потребителя, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.

Призы от партнера Polaris:

- Электрический чайник Polaris PWK 1725CGLD WIFI IQ Home, сделанный из высококачественного термостойкого стекла, управляемый со смартфона!

- Тихий и мощный блендер Polaris PHB 1583L Silent, который заменит 4 прибора на вашей кухне.

- Мультиварка PMC 0521 IQ Home от Polaris, которая сделает вас шефом на собственной кухне!

Посмотреть фото и проголосовать за участников можно по ссылке

Новые участники добавляются каждый день.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ