На Уралмаше вместо мешающих всем тополей начали вырубать яблони, клены и липы

Местные жители обратили внимание, что коммунальщики срубили не только старые деревья на аллее Фото: Людмила Варакина

После того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил местным властям обсудить замену тополей, пух которых очень мешает горожанам летом, на другие деревья, жители Уралмаша заметили, что коммунальщики начали вырубать яблони, клены и липы. В частности, от них стали избавляться на аллее по улице Кировоградской.

На массовую вырубку деревьев обратила внимание и программный директор радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Людмила Варакина, которая много лет живет на Уралмаше. По ее словам, судя по масштабам работ коммунальщиков, скоро на аллее не останется не одного дерева. При этом она задалась вопросом, почему вместо тополей снова избавляются от хороших деревьев, которые не приносят столько проблем.

Жители Уралмаша беспокоятся, что на аллее не останется ни одного дерева Фото: Людмила Варакина

- Губернатор Куйвашев сказал, что в Екатеринбурге нужно убирать тополя. Уж слишком много от них пуха. Коммунальщики на Уралмаше очевидно не знают, как выглядят тополя, поэтому спиливают клены, липы и яблони, - рассказала Людмила Варакина. - Кстати тополей на Уралмаше много, но их почему-то не убирают. Может их принимают за другие деревья?

Людмила рассказала, что некоторые уже срубленные деревья были старыми, однако вместе с тем она обратила внимание, что срубы большинства из них выглядели здоровыми. Также она отметила, что видела, как коммунальщики во время работ задели и саженцы, которые тем более никому не помешали в отличие от тополей.

Срубы спиленных деревьев выглядят здоровыми Фото: Людмила Варакина

Мы запросили комментарий в мэрии Екатеринбурга. В администрации обещали уточнить причину вырубки деревьев.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Института естественных наук и математики УрФУ Александр Ермошин рассказал «КП-Екатеринбург», что от большинства деревьев на фото действительно нужно избавляться и заменять, а те несколько, которые выглядят здоровыми, скорее всего, вырубили не просто так:

- Фотографии не очень удачные - спил вблизи не видно. Однако на одном дереве, кажется, начинается сердцевинная гниль. Что касается деревьев, которые выглядят, как те, которые не нужно было срубать - если дерево живое и зеленое, это не значит что оно здоровое и безопасное. Может быть множество причин почему срубают, в том числе, и здоровые деревья и это является законным. Даже если деревья здоровые они могут, например, не подходить по размерам из-за того, что они слишком разрослись и могут сломаться и повредить автомобили, здания, линии электропередач и навредить людям. Кроме того, они могут не походить эстетически. В этом должны разбираться специалисты по городскому озеленению.

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