В Екатеринбурге избавятся от тополей за 15 лет

Губернатор уверен, что программу по замене тополей на другие деревья можно реализовать за 10-15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым прошлись по парку имени 50-летия ВЛКСМ и Дендропарку. После этого глава региона поручил местным властям привести в порядок парки города, в том числе обсудить замену тополей, пух которых очень мешает горожанам летом, на другие деревья.

- Губернатор поручил городским властям изучить самые успешные практики, в том числе столичный опыт, по замене тополей, - рассказали в департаменте информационной политики. - Губернатор отметил, что программу по замене тополей на другие деревья можно реализовать за 10-15 лет.

Во время обхода парка имени 50-летия ВЛКСМ, Евгений Куйвашев отметил, что нужно смотреть, в какие программы можно включить его реконструкцию.

- Есть хороший эскизный проект с зонами для прогулок, отдыха, игр, со специальной площадкой для выгула собак. Надо заняться воплощением всех этих задумок, тем более в сборе предложений для этого проекта поучаствовали более двух тысяч екатеринбуржцев, - отметил губернатор.

В Дендропарке глава региона отметил, что в реконструкции нуждается тепличное хозяйство и другая инфраструктура парка и дал поручение разработать проект, который будет согласован с общественностью.