В мэрии Екатеринбурга решили не переносить зоопарк из центра города

Через десять лет зоопарк в центре города отметит свое 100-летие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоопарк Екатеринбурга переносить из центра города не будут. Теперь уже точно. Информацию об этом подтвердили в мэрии. С 2015 года его хотели перевезти на площадку рядом с Екатеринбург-Экспо, где ежегодно проводится «Иннопром». Предполагалось, что на новом месте у него будет в 20 раз больше площадей. А вместо вольеров животные бы обитали в павильонах, воссоздающих разные климатические условия.

Но еще в апреле руководство зоопарка сообщило депутатам Гордумы о том, что этот вариант под большим вопросом. Московские эксперты, изучив потенциальную площадку, пришли к заключению, что для животных место там неблагополучное – неподалеку взлетают самолеты, рядом проводятся испытания моторов гражданской авиации, да и болота есть, которые надо осушить.

Кроме того, эксперты предложили сохранить историческую площадку зоопарка в центре Екатеринбурга, так как через десять лет ему исполнится 100 лет. Зоопарков с такой богатой историей в стране считанные единицы. В администрации города сегодня, 30 июля, отметили, что вопрос о размещении зоопарка в Новокольцовском уже потерял свою актуальность.

- Мы предлагаем говорить не о переносе зоопарка, а о его развитии на новой территории с естественным ландшафтом для размещения там крупных особей, типичных для нашего климата, - прокомментировал Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга. - Такая территория подыскивается в пригороде Екатеринбурга.

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