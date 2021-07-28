Мужчина напугал жителей Широкой Речки. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге задержали парня с автоматом Калашникова, который напугал жителей Мичуринского. Им оказался 32-летнйи уроженец Красноярского края Никита Рыжиков. На данный момент не известно, будет ли он привлечен к ответственности.

- Наряд отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу вычислил и задержал молодого человека гулявшего по улице с предметом похожим на автомат Калашникова - рассказал «КП» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Сыщики обнаружили в его в съемной квартире на 5 этаже жилого дома по улице Широкореченской. По предварительным данным это уроженец Красноярского края 1989 года рождения, не имеющий постоянной работы по профессии промышленный альпинист.

Никита Рыжиков с женой и сыном. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В полиции отметили, что его оружие не является боевым, а предназначено для игры в страйкбол.

- «Ствол» он якобы взял у приятеля, оружие боевым не является, Это предмет для игры в страйкбол, стреляет пластиковыми шариками. В эти минуты его везут в дежурную часть территориальную часть ОВД для опроса. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение, - добавил полковник Горелых.

Молодой человек извинился за свой поступок и пообещал, что впредь такого не повторится.