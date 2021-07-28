Жители «Мичуринского» пожаловались на парня с оружием, гуляющего по кварталу

Кадры с видеозаписи, сделанной очевидцами. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Жители «Мичуринского», квартала на юго-западе Екатеринбурга, встревожены. Сегодня они заметили там молодого человека, который ходил по улице с предметом в руках очень похожим на оружие. Видео, записанное очевидцами из окон квартир, уже разлетелось по социальным сетям.

- Там ходят люди, дети. Он сейчас что-то пил сидел на скамейке, что у этого человека на уме, неизвестно, - написали очевидцы в группе «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети Вконтакте.

Сообщение о молодом человеке уже поступило в правоохранительные органы.

- Полиция проверяет данную информацию, - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.