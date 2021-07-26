Широкореченское кладбище Екатеринбурга знаменито бандитской аллеей и местами захоронений известных уральцев Фото: Олег ГАЛИМОВ

В июне «Комсомолка» рассказала загадочную историю манекенщицы Екатерины Шараповой, судьба которой долго оставалась неизвестной. Красавица ушла из жизни в возрасте 27 лет, но семья увековечила память о ней с помощью роскошного монумента в виде подиума.

К великому сожалению, это одна из немногих могил, где упокоилась девушка, чья жизнь оборвалась слишком рано.

ЛЮБИМОЙ ДОЧЕНЬКЕ ОТ МАМЫ

Могила Валентины Григорьевны Циомы расположена напротив места захоронения писателя Владислава Крапивина. Надпись на камне гласит «Любимой доченьке от мамы».

Могила расположена рядом с надгробием писателя Крапивина. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Мать девушки пережила ее на 11 лет, а сама девушка ушла из жизни в возрасте 35 лет.

Трогательные надписи не так часто можно на встретить на могилах XX века. Фото: Олег ГАЛИМОВ

ТЫ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ, А ИЗ СЕРДЦА НЕТ…

Признаться честно, эту могилу цвета малахита я запомнил еще в детстве. Настолько трогательной в школьном возрасте мне показалась надпись на могильном камне. Совсем юная девушка ушла в мир иной 20 лет назад. Ей было всего 16 лет.

ВСЕГДА ТИХО

Могилу Пинегиной Наталии Алексеевны расположена в третьей секции кладбища. На ней изображены ноты, а также надпись на итальянском sempre tranquillo. В переводе – «всегда тихо» или «всегда спокойно».

Это надгробие расположено в третьей секции. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Жительница Свердловска скончалась в возрасте 44 лет, недожив до юбилея чуть больше трех недель.

Фото Наталии Пинегиной. Фото: Олег ГАЛИМОВ

ОДНИМ ЦВЕТКОМ ЗЕМЛЯ БЕДНЕЕ СТАЛА

Эта могила двух девушек привлекает к себе внимание изображениями усопших. По всей видимости, здесь похоронены представительницы одной семьи. На камне Елены Горон-Соболевой надпись:

«Одним цветком земля беднее стала. Одной звездой богаче небеса».

Могила выглядит достаточно ухоженной. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Женщина умерла в возрасте 41 года, ее родственница Светлана Шибаева скончалась в 2019 году, когда ей было 35 лет.

Могила Елены Горон-Соболевой. Фото: Олег ГАЛИМОВ

СМЕРТЬ В 14 ЛЕТ

Пройдя чуть дальше можно наткнуться на могилу подростка. Школьница скончалась в 1998 году, прожив всего 14 лет…

У могилы лежат искусственные цветы. Фото: Олег ГАЛИМОВ

А в северной части кладбища расположена могила Марины Топорищевой, скончавшейся шесть лет назад на 33 году жизни. Памятник уникален тем, что на нем два изображения молодой женщины. На втором она словно идет по морю в сопровождении белого голубя.

На этой могиле два изображения девушки. Вот так выглядит первое. Фото: Олег ГАЛИМОВ

А вот второе. Фото: Олег ГАЛИМОВ

УШЕДШИЕ В 27

По пути назад на противоположной стороне бандитской аллеи можно найти заросшую могилу Ирины Златиной. Екатеринбурженка умерла в 2007 году в возрасте 27 лет.

Могила Ирины Златиной расположена напротив белого подиума Екатерины Шараповой. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Примечательно, что напротив нее расположен тот самый подиум Екатерины Шараповой. Так и получилось, что практически в одном месте похоронены девушки, скончавшиеся в 27 лет.

Могила Екатерины Шараповой. Фото: Олег ГАЛИМОВ

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