Всадница Александра Максакова: что известно о спортсменке

До конного спорта Александра занималась и художественной гимнастикой, и плаванием, но с самого детства очень любила животных. Фото: из личного архива спортсменки

Всадница Александра Максакова с командой по конному спорту будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио. Родилась спортсменка в Челябинске 25 июля 1997 году. Но в сборной нашей страны спортсменка заявлена от Свердловской области.

Конным спортом Александра Максакова занимается с детства. Когда ей было 10 лет, родители подарили Саше ее первую лошадь по кличке Озинка. В 14 лет она отправилась на учебу в Германию, где провела два года. Тренировалась девушка также в Голландии и Санкт-Петербурге.

На счету Александры Максаковой многократные победы на международных турнирах, участие в шести молодежных первенствах Европы. В 2015 году она была лидером Мирового рейтинга по выездке среди юношей. А в 2017 она стала Абсолютным победителем Первенства России. В настоящее время занимает 13 место в мировом рейтинге по выездке для всадников категории U25. В феврале этого года стала победителем на Международном турнире во Франции в городе Ле-Ман.

Уже несколько лет Александра живет в Голландии со своим мужем Егором Щибриком, как говорила сама спортсменка о браке «Нас объединила не только любовь друг к другу, но и к лошадям». Для содержания лошадей у спортсменов есть своя конюшня.

Сейчас спортсменка находится в Токио вместе со своей командой и конем по кличке Боенгелс, которого она ласково называет Бубу.

Посмотреть выступления Александры можно будет:

24 июля (сб) в 11:00 – Первая часть

25 июля (вс) в 11:00 – Вторая часть

27 июля (вт) в 11:00 – Командный финал

28 июля (ср) в 11:30 – Личный финал

(время московское)

Поэтому предлагаем вам поддержать спортсменку и вместе с «Комсомольской правдой» следить за успехами Александры Максаковой.

Как рассказала «КП»-Екатеринбург Александра «на предстоящие соревнования прогнозов не делаю», главное для нее показать все, на что способна и быть довольной своим результатом.