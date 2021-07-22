Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ откладывается как минимум на год: в этом году точно ничего не будет

В парке должно быть минимум изменений, так как горожане проголосовали за сохранение ландшафта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно в парке 50-летия ВЛКСМ установили эскиз его будущего благоустройства. За то, чтобы эта зона отдыха горожан преобразилась, на сайте администрации проголосовали около 3,5 тысяч человек. Согласно эскизу на территории появятся площадки для отдыха, спорта, детские зоны и беседки.

В плачевном состоянии в парке находится пруд и ручьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В парке должно быть минимум изменений, так как горожане проголосовали за сохранение ландшафта. Даже беговая дорожка, как она натоптана, так она и будет обустраиваться. Детские площадки строились давненько и уже морально устарели, хотя выполнены из металла и вандалоустойчивы, - рассуждает заместитель председателя комитета по благоустройству администрации города Виктор Юровицкий. - Но жители третьей столицы страны достойны лучшего.

Детские площадки строились давненько и уже морально устарели, хотя выполнены из металла и вандалоустойчивы, - говорит Виктор Юровицкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В плачевном состоянии в парке находится пруд и ручьи. В некоторых местах вода высохла, а там где еще нет, поросла камышом и тиной. В итоге вместо свежего воздуха, люди вынуждены вдыхать болотные ароматы. Работы по отчистке водоема будут также включены в программу благоустройства.

Деньги на реконструкцию парка сейчас ищут, в мэрии оценивают все предложенные программы, а также бюджетные возможности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги на реконструкцию парка сейчас ищут, в мэрии оценивают все предложенные программы, а также бюджетные возможности. Но вся работа по поиску финансирования закончится только к декабрю. Так что преобразится парк в лучшем случае только следующим летом.

- В этом году однозначно ничего не будет, - добавил Виктор Юровицкий.

Согласно эскизу на территории появятся площадки для отдыха, спорта, детские зоны и беседки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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