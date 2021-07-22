Спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней студентки

Девушка исчезла вместе с 23-летним парнем. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которую разыскивали с конца марта. 22 числа несовершеннолетняя уехала из Полевского в столицу области. С тех пор о ее местонахождении не было информации, поисками занималась полиция и отряд «ЛизаАлерт».

- Спасибо большое всем кто принимал участие и переживал вместе со мной в поиске моей дочери! Он нашлась и уже дома! Спасибо! – написала мать девушки.

Вместе со своим молодым человеком девушка не выходила на связь с конца марта. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее родственники сообщали, что девушка лишь один раз звонила матери и просила не искать ее. Позже полиция выяснила, что звонок был совершен из Краснодара.

Напомним, что в Североуральске продолжаются поиски Яны Балобановой. Девушка пропала в начале июля, когда пошла на свадьбу. На данный момент волонтеры приостановили работы, разыскные мероприятия ведут сотрудники полиции и МЧС.