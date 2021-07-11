Отец Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей» скончался после того, как заразился коронавирусом

Вячеслав Мясников сообщил о смерти отца Фото: скриншот с видео

Скончался отец артиста «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова. Об этом сын сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное видео с фотографиями из семейного архива под песню о папе.

- Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так, - написал Вячеслав Мясников.

Напомним, что неделю назад артист написал, что его родителей госпитализировали с коронавирусом в инфекционное отделение Урайской городской больницы в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом Вячеслав Мясников пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

- Отношение ужасное, наплевательское. Никто не подходит, ничего не сообщают. Лечения нет, даже температуру не сбивают. Состояние все хуже. Отца уже нужно кормить, сам есть не может, - делился Вячеслав Мясников.

Он также отмечал, что ему стыдно за то, что он столкнулся с подобным обращением в родных краях, и выразил надежду на то, его родители поправятся.