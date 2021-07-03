Отношение ужасное: родители звезды «Уральских пельменей» заразились коронавирусом

Фото:Instagram Вячеслава Мясникова

Родители звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова заболели коронавирусом. Об этом артист написал в своем Instagram. По словам знаменитости, его маму и папу госпитализировали в инфекционное отделение Урайской городской больницы. При этом юморист посетовал на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении.

- Отношение ужасное, наплевательское. никто не подходит, ничего не сообщают. Лечения нет, даже температуру не сбивают. Состояние все хуже. Отца уже нужно кормить, сам есть не может, - поделился Вячеслав Мясников.

В своей публикации актер заявил, что ему стыдно за то, что он столкнулся с подобным обращением в родных краях, и выразил надежду на то, его родители поправятся, несмотря на отсутствие ухода и помощи.