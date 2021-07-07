«Оставалось 5 лет до пенсии»: отец полицейского, погибшего от удара молнии, рассказал о сыне

У Андрея осталась жена и двое маленьких детей. Фото: скриншот видео, Ксения Тимофеева

В Екатеринбурге 7 июля похоронили полицейского Андрея Богдашева. Мужчина погиб не на службе, а в результате трагической случайности. Андрея и еще одного мужчину убило ударом молнии. Трагедия произошла 2 июля на Балтыме. В тот день на озере отдыхали несколько компаний, среди них семья Богдашевых и Патрушевых.

После начавшегося ливня люди поспешили укрыться от стихии в одной из деревянных беседок. В этот момент в нее ударила молния.

- Удар молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью: один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики «скорой помощи», но вернуть к жизни пострадавшего не удалось, - рассказывал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Погибшими оказались 35-летний Андрей Богдашев и 33-летний Георгий Патрушев. Между собой они знакомы не были. В тот роковой день судьба свела их в беседке.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» отец погибшего полицейского Сергей Богдашев, похоронить сына ему удалось лишь на пятый день после трагедии.

- Тело не отдавали, так как следователям было нужно провести экспертизу. Все-таки сын полицейский, должны были проверить, вдруг там был криминал, - со вздохом говорит отец силовика.

Детство погибшего полицейского прошло в этом доме Фото: Евгений СТОЯНОВ

Андрей Богдашев вырос в добротном доме в частном секторе на Уралмаше. После армии решил пойти работать в полицию.

- Это я его уговорил, сам он туда не особо рвался, - продолжает говорить о сыне отец. - Но потом все-таки согласился. Но сказал, мол, пойду служить, но только не в «пятнашку» (так называют отдел полиции №15, в зону ответственности которого входит территория Уралмаша. – Прим. Ред.). Андрей сказал мне: «Папа, а если мне попадутся те, кого я знаю с детства? Как я буду их сажать?». Поэтому и пошел в Ленинский РУВД (имеется ввиду ОП №5. – Прим. Ред.). Я ему сразу сказал: «Чтобы никаких взяток не брал! Иначе я тебе устрою». Он и не брал, служил честно. Хороший был парень. До пенсии по выслуге лет ему оставалось всего пять лет.

У Андрея остались жена и двое маленьких детей. Сергей Богдашев рассказал, что между ним и невесткой отношения были довольно прохладными. Но на общение между отцом и сыном это никак не влияло.

Например, в конце июня, когда Андрею Богдашеву присвоили звание младшего лейтенанта, отмечать получение погон он приехал домой к отцу.

- За нового офицера. Чтоб Родину никогда не продал, - комментировал ролик отец погибшего полицейского.

Сейчас по факту смерти двух мужчин следственный комитет проводит проверку.