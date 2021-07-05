Ни капли мимо: на «Иннопроме-2021» представили «робота-собутыльника»

«Ну, будем...», как говорится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос «Ты меня уважаешь?» ему не нужен. Главное, чтобы механизмы были смазаны, да аккумулятор заряжен. А там уж ухватится металлическими пальцами за рюмку, стопку, бокал, фужер, да как поднимет, да как опрокинет… И никакого тебе перегара, никакого похмелья на следующее утро – зарядил и все, работает. Можно по новой наливать. Такие фантазии появляются в голове, когда слышишь, дескать липецкие ученые на «Иннопроме-2021» в Екатеринбурге показали первого в своем роде и неповторимого робота-собутыльника.

Ну то, что на выставке был робот, приученный бокал с выпивкой в клешне держать, это правда – подтверждаем. А вот то, что он неповторимый – спорно. Ведь роботов там было как раз две абсолютно одинаковых штуки. И у каждого по бокалу. И ведь, что интересно, им третий то и не нужен.

Весь первый день выставки железяки чокались друг с другом бокальчиками, снова и снова, снова и снова. Руки механические не дрожат, напиток алкогольный через край не выплеснут. Чокались, но не пили. А все просто. Инженеры не предусмотрели им желудки, и рты не предусмотрели тоже. Да и не должно было быть у этих «роботов-собутыльников» алкоголеприемных девайсов.

Бокалами роботы чокаются аккуратно. Без звона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все-таки никакие они не собутыльники, а нормальные промышленные роботы - на выставке, которая, кстати, и посвящена новейшим промышленным разработкам, решили таким оригинальным образом показать четкость движений манипуляторов. Они не только с бокалами легко управятся, они и блоху подкуют, если надо будет.

Тут же на соседних стендах другие похожие роботы играли в слова фишками с буквами, разукрашивали футболки изображениями других роботов и демонстрировали чудеса точности – упирались кончиком одной иглы в кончик другой.

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