За последние две недели эпидемиологическая обстановка в Свердловской области заметно ухудшилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция начала рейды по соблюдению масочного режима. Только за прошлые выходные было составлено 303 протокола. Правоохранители заходят в торговые центры и магазины, а также проводят профилактические беседы с людьми, которые стоят на остановках, едут в общественном транспорте.

- Полицейские благодарят граждан, которые с пониманием относятся к сложившейся ситуации и неукоснительно соблюдают ограничительные меры, а также рекомендации медиков, - отмечают в УМВД по Екатеринбургу.

Отметим, что за последние две недели эпидемиологическая обстановка в Свердловской области заметно ухудшилась. Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 95 152. Число смертей достигло 3 903.

Ранее был отменен марафон «Европа – Азия», его перенесли на август 2022 года. Также сорвалась «Уральская ночь музыки». При этом в данный момент в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка Иннопром. Кстати, именно там представят новую вакцину, разработанную Ростехом.