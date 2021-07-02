В России впервые изъяли единственное жилье у должника: уралец перебрался из двухуровневой квартиры в «однушку»

Шикарные апартаменты на улице Мичурина ушли с молотка за 8 250 000 рублей. Фото: google.maps

В России впервые изъяли единственное жилье у человека, признанного банкротом. Речь идет о жителе Екатеринбурга Аркадии Поторочине. Как следует из картотеки федерального реестра сведений о банкротстве, в мае 2018 года уральца признали банкротом, который не имеет возможность выплатить долг в круглую сумму – свыше 21 миллиона рублей.

Из-за долга екатеринбуржец рисковал лишиться своего единственного жилья - шикарной двухуровневой квартиры площадью 147,3 кв. метров, расположенной на Мичирина 239. Пятикомнатную квартиру могли продать через суд, чтобы выплатить долг в пользу кредитора. Должник настаивал на том, что эта недвижимость является его единственным жильем.

Как пишет «Коммерсант», в июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кредитор подал кассацию. В итоге в январе 2019 года суд отправил дело на новое рассмотрение.

Тем временем кредиторы решили идти в атаку. В феврале 2019 года они убедили суд, что двухуровневую квартиру можно продать и предоставить вместо нее Аркадию Поторочину «однушку», также находящуюся в Екатеринбурге по адресу Гурзуфская,22. Ее площадь составила всего лишь 31 квадратный метр, а рыночная цена около 2,7 миллионов. В итоге шикарные апартаменты на улице Мичурина ушли с молотка за 8 250 000 рублей. Из этой суммы Аркадию Поторочину купили «однушку» на улице Гурзуфской, а оставшиеся деньги ушли на погашение долга.

Должник пытался оспорить это решение, но суд пришел к выводу, что «однушка» является «разумно достаточной для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

Аркадий Поторочин пытался оспорить это решение, но безуспешно. В июне 2021 года суд поставил в деле окончательную точку и екатеринбуржец из шикарных апартаментов был вынужден переехать в скромную «однушку».

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