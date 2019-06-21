Бизнесмен-банкрот замуровал свою квартиру в центре Екатеринбурга, чтобы не отдавать новому владельцу

На какие только уловки не идут должники, чтобы защитить свое имущество от ареста. Вот и в Екатеринбурге судебным приставам пришлось сносить кирпичную стену, чтобы попасть в квартиру бизнесмена-банкрота Григория Савинова. В свое время предприниматель был известен как владелец сети алкомаркетов «Магнум», но несколько лет назад дело стало приносить одни лишь убытки.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, Савинов сам признал себя банкротом в начале прошлого года из-за долгов перед банками в размере 28 миллионов рублей. Даже после продажи бизнеса он остался должен еще 8 миллионов, после чего служба судебных приставов наложила арест на его имущество.

Дом, в котором больше 10 лет живет семья Савинова. Закрытый двор и парковка под видеонаблюдением.Фото: Олег Галимов

Сам Савинов перебрался в Москву, а в его просторной квартире в центре уральской столицы в доме № 18 по улице Хохрякова живет бывшая жена Наталья Булатова и трое несовершеннолетних детей.

Как рассказал «Комсомолке» начальник Ленинского отдела УФССП Антон Черемных, квартира была передана на баланс банку в счет погашения ипотеки, после чего кредитная организация выставила недвижимость на торги и продала. Новый собственник неоднократно пытался попасть к себе в квартиру, но каждый раз сталкивался с препятствием в виде экс-супруги бизнесмена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/715894" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге вскрывают квартиру бизнесмена-должника Григория Савинова.Видео: предоставлено Ленинским отделом ФССП Екатеринбург

- Представителю должника неоднократно передавались представления о выселении, но они не были исполнены. В присутствии судебного пристава новый собственник квартиры вызвал мастера, чтобы открыть дверь, но оказалось, что вход замурован кирпичной кладкой. Стена была демонтирована за счет взыскателя, - пояснил Антон Черемных.

После того, как вход в квартиру был открыт, выяснилось, что семья Савинова приобрела не одну квартиру на первом этаже, но и соседнюю и объединила их. Юридически эта перепланировка оформлена не была и квартиры разделяет лишь межкомнатная дверь.

Стену из кирпичей снесли при помощи обычного молотка. Фото: предоставлено Ленинским отделом ФССП Екатеринбурга

Отвечать на вопрос о том, зачем была возведена стена Наталья Булатова отказалась и бросила трубку. Не рады вниманию прессы оказались и жильцы многоэтажки на Хохрякова, которые буквально силой выпроводили журналиста «КП» с территории.

- Это частная собственность, идите прочь отсюда! – прокричал консьерж.

Пройти дальше входной двери не получилось. Как только консьерж увидел журналиста «Комсомоки», то словно по тревоге вызвал нескольких жильцов, которые были настроены весьма агрессивноФото: Олег Галимов

По данным из открытых источников, Григорий Савинов был руководителем семи и учредителем еще шестнадцати организаций, но все они были ликвидированы.