В Екатеринбурге устраивают катание на трех водоемах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркая погода манит людей к водоемам. Несмотря на то, что Екатеринбург не курортный город, здесь тоже можно интересно провести время у воды. Помимо прогулок по набережной, отдыха на пляже и сапбординга можно покататься на лодке.

В черте города это можно сделать на Плотинке, Верх-Исетском и Нижне-Исетском пруду.

ГОРОДСКОЙ ПРУД

Цена: катание на лодке стоит от 400 рублей за человека, катание на катере – от 1200 рублей за двоих

Старт: Плотинка

Время работы: 9:00 – 23:00 (выходные) и 10:00 – 22:00 (будни)

Катание на лодках и катерах в самом центре Екатеринбурга. Договориться можно прямо на месте, записываться заранее не обязательно.

Маршрут пролегает по небольшой акватории вдоль Олимпийской набережной до Макаровского моста и обратно к проспекту Ленина.

Покататься можно прямо в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПРУД

Старт: Кирова, 40б

В яхт-клубе «Коматек» можно арендовать яхту или катер. Только групповые прогулки.

За 6600 рублей в час можно покататься компанией до 10 человек на яхте длиной 9.5 метров. За 8000 рублей в час можно выйти на пруд на 11,5-метровом катере в составе 10 пассажиров.

4 пассажира могут заказать небольшую яхту за 3300 рублей.

F911Volnorez

Старт: Кирова, 40б

Цена: от 3500 – 12500 в час

Аренда катера ил яхты для компании от 2 до 12 человек.

На Верх-Исетском пруду организуют групповые катания Фото: Алексей БУЛАТОВ

НИЖНЕ-ИСЕТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Старт: ул. Дагестанская, 2а

Цена: от 1200 рублей

Арендовать лодку или катер в Екатеринбурге можно на лодочной станции на Химмаше.

За 1200 рублей можно покататься на лодке втроем. 350 рублей нужно будет заплатить за каждого дополнительного человека.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЗЕРО БАЛТЫМ

На пляже «Огонь» вблизи Екатеринбурга можно арендовать не лодку, а катамаран.

Цена: 500 рублей (30 минут), 1000 рублей (час).

Старт: поселок Санаторный ул. Набережная, 2д

РЕКА ИСЕТЬ

Старт: Каменск-Уральский, ул. Гоголя, 44

Цена: 400 – 500 рублей на человека

Здесь проводят речные прогулки на небольших корабликах.

Цена за катание на одного человека составляет от 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕКА ЧУСОВАЯ

База отдыха «Остров» (25 км Московского тракта)

Цена: 200 – 1600 рублей за час аренды

Можно арендовать пластиковую весельную лодку вместимостью 3-5 человек и покататься в Волчихинском водохранилище вблизи Екатеринбурга.

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