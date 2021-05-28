Тем, кто боится упасть в воду, инструктор рекомендует кататься сидя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сапбординг – явление для екатеринбуржцев не новое, но не до конца изведанное. В городе оно появилось еще в 2017 году, но стало популярным в 2019 – 2020 годах. Технология не сложная, но очень захватывающая и начать обучение можно уже сейчас.

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Цена: 900 – 4500 рублей

В Екатеринбурге есть две городские прогулки на сапах: «Каменные джунгли» и «Беверли-VIZ». Первая проходит на городском пруду от ЖК Адмиральского до Макаровского моста, вторая – по Верх-Исетскому пруду от яхт-клуба до острова Маленький и обратно.

Продолжительность 2 часа. Организаторы, уверяют, что прогулки подойдут новичкам.

В стоимость включена аренда сапа, весла, спасательного жилета и водонепроницаемого чехла для телефона, обучение и сопровождение инструктором.

Ближайшие прогулки на сапах пройдут за пределами Екатеринбурга: 29 мая на реке Реж и 30 мая на Серге в Оленьих Ручьях.

Первая – это 20 км по реке Реж от Першино до Сохарево. Каждые 1,5-2 часа отдых.

Можно будет увидеть Першинские и Голендухинские скалы, скалы Белую и Чертов палец, пополнить запасы воды из чистейшего родника «Петрухин ключик», а также спуститься по крутому порогу реки или обойти его.

Вторая – 27 км маршрут по реке Серга. Каждые 2 часа привал. Посмотреть: скалу Карстовый мост, пещеры на территории природного заповедника, скалу Дыроватый камень, зеленые луга, Аракаевские скалы и возвышающийся над рекой железнодорожный мост.

В обе прогулки на сапах за пределами Екатеринбурга включен трансфер, аренда оборудования, инструктаж и сопровождение инструктором.

В выходные прогулки пройдут на Городском пруду и за городом Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШКОЛА КАЯКИНГА И САПСЕРФИНГА «ФОКУС»

Контакт: +7 (902) 876-15-56 (WhatsApp), https://vk.com/focusonkayak

Цена: 900 – 3400 рублей

С собой: сменная одежда и обувь, полотенце

Ближайшие катания на сапах в Екатеринбурге: 29 и 30 мая с 04:30 до 06:00 – встреча рассвета на Городском пруду у Динамо.

29 мая – прогулка по Городскому пруду у Динамо с 9:00 весь день.

Также в этот день с 8:00 до 22:00 набирается группа на сплав по озеру Сугомак (Челябинская область, городской округ Кыштым). В программе купание, трекинг на родник Марьины слезы, Малый и Большой Сугомак, экскурсия по пещере сплав. Стоимость участия: 3400 рублей с трансфером от метро «Динамо» и 2900 без трансфера.

30 мая с 8:00 до 19:00 сплав у скалы Семь братьев (Невьянский городской округ). Маршрут в 13 км проложен по живописной реке Исеть до Каменных ворот.

– Река спокойная, идеально подходит для новичков, – сообщили организаторы.

В стоимость 3400 рублей входит трансфер, инструктаж, сопровождение на воде, прокат оборудования и ужин, приготовленный на полевой кухне.

SUP SURF EKB

Контакт: +7 (965) 5140124, https://www.instagram.com/sup_surf_ekb/

Цена: 1000 рублей за час с человека

С собой: полотенце, сухая сменная одежда и обувь, питьевая вода

Организаторы предоставят сапборд, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона. Также в эту стоимость включен инструктаж и координирование на воде.

Ближайшие прогулки на сапах стоят в расписании за пределами Екатеринбурга:

29 мая на карьере «Старая линза» (поселок Шабровский 25 км от Екатеринбурга) с 11:00.

30 мая – Ильинский пруд в поселке Кашино (30 км от Екатеринбурга) с 12:00.