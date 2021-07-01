На смену аномальной жаре придут грозы: синоптики о погоде в Екатеринбурге и Свердловской области

На смену жаре идут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра пока обещают аномально жаркую погоду - температура может подниматься до 36-37 градусов! В связи с этим они уже выпустили метеорологическое предупреждение. Жара ожидает нас и в выходные. В субботу, 3 июля, температура воздуха достигнет +31 градуса. Ветер будет меняться каждые 3 часа, будет дуть, то северный - 1-4 метра в секунду, то южный - 1-2 метра в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Кроме того будет малооблачно с прояснениями, дождь и грозы практически весь день.

- Наступающий циклон в ближайшие дни принесет облака, дожди, грозы. Жаркая погода на Урале продержится еще три дня. В предстоящую субботу погода переменится на севере Свердловской области, в воскресенье свежее станет и в южных районах, включая территорию Челябинской, Курганской областей. Температура воздуха в период 3-4 июля ожидается ночью 9-14°, днем 20-25°, - уточняют в ФГБУ «Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Погода будет неустойчивой с сильным ветром и длительными дождями, но теплой и местами жаркой, - добавляет Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». - По окончанию выходных жара пойдет на спад и постепенно погода стабилизируется

К концу выходных температура воздуха уже достигнет +24 градусов. 4 июля 2021 по прогнозу погоды в Екатеринбурге днем будет +23...+24 градуса, северный ветер - 2-6 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Пасмурно, местами малооблачно, дождь и гроза весь день.

Метеорологи советуют ориентироваться на прогноз, а помочь жителям во время прогулки или ее планирования сможет «Карта осадков» на Яндекс.Погоде. С помощью карты-радара можно отследить дождь или грозу, а также другие осадки. Карта дает прогноз на ближайшие два часа.

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