В парке Зеленая Роща нашли кости, похожие на человеческие

Прохожие в парке вызвали полицию. Фото: Олег Матвеев, Екатеринбург.Заметки Горожанина, Facebook

В парке Зеленая Роща в Екатеринбурге прохожие наткнулись на кости. Они лежали на газоне между стеной Ново-Тихвинского женского монастыря и одной из тропинок. По одной из версий, это останки людей, которые были похоронены на кладбище при монастыре - памятники от него были ликвидированы в 1930-е.

- Пройти мимо такой находки я не смог и сообщил об этом в отдел полиции, - написал Олег Матвеев в группе «Екатеринбург. Заметки горожанина» в Facebook. - Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие и изъяли их для дальнейшего исследования <...> Возможно, кости были извлечены из ямы, которая образовалась после выкорчеванного пня неподалеку, к тому же под ним можно разглядеть фрагменты битого камня и старых кирпичей.

Ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете России.

- Останки переданы на экспертизу. Пока рано говорить о том, что они человеческие, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

О том, что в парке Зеленая Роща еще могут оставаться человеческие захоронения в 2019 году говорили, когда обсуждалось его благоустройство. В мэрии тогда сказали, что изучат архивы, чтобы не ставить никаких сооружений над захоронениями.