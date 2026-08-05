Полиция выясняет личность погибшего. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

На Уктусе легковушка Honda насмерть сбила самокатчика, выскочившего на проезжую часть. Авария произошла в 16:10 по адресу Щербакова, 145 «в». Как сообщили в Госавтоинспекции, самокатчик скончался на месте. Личность погибшего еще не установлена.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту ДТП назначено проведение расследования, – сообщили в ГАИ.

В полиции напоминают, что пересечение проезжей части на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Напомним, что весной 2026 года в Екатеринбурге стали появляться зоны, запрещенные для самокатчиков – нарушителей ждут штрафы.

Самокатчик скончался на месте. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Добавим, что накануне вечером в Арамиле пьяный водитель без прав сбил насмерть водителя электровелосипеда. Автомобилист попытался скрыться, но был задержан.

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