В Арамиле пьяный водитель без прав насмерть сбил 42-летнего мужчину на электровелосипеде. Трагедия произошла 4 августа на улице 1 Мая около 22:45. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, после наезда автомобилист попытался скрыться, но вскоре был установлен и задержан.
Им оказался 59-летний водитель Kia Sorento, которого ранее лишили прав управлением транспортом. Известно, что велосипедист двигался в попутном направлении.
– По результатам освидетельствования у задержанного установлено состояние алкогольного опьянения — концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,746 мг/л. Мужчина пояснил, что увидел велосипедиста в последний момент и не успел среагировать, – отметили в Госавтоинспекции.
Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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ВАЖНО
Оставление места ДТП влечет ответственность, предусмотренную законодательством России. При совершении наезда водитель обязан незамедлительно остановиться, оказать первую помощь пострадавшему и сообщить о случившемся в экстренные службы по телефону 112.
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