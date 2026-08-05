Водитель внедорожника переехал велосипедиста и попытался скрыться. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Арамиле пьяный водитель без прав насмерть сбил 42-летнего мужчину на электровелосипеде. Трагедия произошла 4 августа на улице 1 Мая около 22:45. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, после наезда автомобилист попытался скрыться, но вскоре был установлен и задержан.

Им оказался 59-летний водитель Kia Sorento, которого ранее лишили прав управлением транспортом. Известно, что велосипедист двигался в попутном направлении.

– По результатам освидетельствования у задержанного установлено состояние алкогольного опьянения — концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,746 мг/л. Мужчина пояснил, что увидел велосипедиста в последний момент и не успел среагировать, – отметили в Госавтоинспекции.

Велосипедист скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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ВАЖНО

Оставление места ДТП влечет ответственность, предусмотренную законодательством России. При совершении наезда водитель обязан незамедлительно остановиться, оказать первую помощь пострадавшему и сообщить о случившемся в экстренные службы по телефону 112.

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