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Общество3 августа 2026 12:57

Правда ли, что на Урале пропали белые грибы: отвечает главный миколог Свердловской области

Главный миколог Свердловской области объяснил, где надо искать белый гриб
Кирилл РЫБАКОВ
Белые грибы не пропали, но их надо суметь найти

Белые грибы не пропали, но их надо суметь найти

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце прошлой недели по СМИ и соцсетям разлетелась новость, якобы в наших лесах стало мало белых грибов. И виной тому изменение климата. Мы решили узнать у главного миколога Свердловской области Виктора Мухина, так ли это на самом деле.

– Это лишь мнение людей, которые считают, что они все знают про грибы. На самом деле у нас нет данных по запасам грибов в лесах ни на региональном, ни на национальном уровне, – объяснил «КП-Екатеринбург» главный научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН Виктор Мухин. – Если говорить про леса, которые окружают Екатеринбург и другие крупные центры Среднего Урала, то конечно здесь белый гриб по моим наблюдениям достаточно редкий гость.

Собирать белый гриб лучше там, где в почве есть песок

Собирать белый гриб лучше там, где в почве есть песок

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Виктора Мухина это связано с высокими рекреационными нагрузками и антропогенными факторами. Впрочем, это не значит, что белого гриба на Среднем Урале стало совсем уж мало.

– Искать белый гриб надо на севере у рек с песчаными берегами. Там есть период, когда они появляются, – говорит Виктор Мухин. – Но год от года ситуация разная. У грибов свой ритм и своя сезонная жизнь.

Любителям тихой охоты также следует учитывать особенности этого лета – бесконечные дожди.

- Обилие влаги отрицательно сказывается на грибах. Там, где почва переувлажненная, искать их не стоит, - отмечает Виктор Мухин. – Лучше искать на пригорках, на участках, где светит солнце, где песчаный состав почвы и земля сохнет быстрее.

Грибы не любят переувлажненную почту. Искать их следует на сухих участках

Грибы не любят переувлажненную почту. Искать их следует на сухих участках

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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