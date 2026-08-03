Правда ли, что на Урале пропали белые грибы: отвечает главный миколог Свердловской области

Белые грибы не пропали, но их надо суметь найти Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце прошлой недели по СМИ и соцсетям разлетелась новость, якобы в наших лесах стало мало белых грибов. И виной тому изменение климата. Мы решили узнать у главного миколога Свердловской области Виктора Мухина, так ли это на самом деле.

– Это лишь мнение людей, которые считают, что они все знают про грибы. На самом деле у нас нет данных по запасам грибов в лесах ни на региональном, ни на национальном уровне, – объяснил «КП-Екатеринбург» главный научный сотрудник лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН Виктор Мухин. – Если говорить про леса, которые окружают Екатеринбург и другие крупные центры Среднего Урала, то конечно здесь белый гриб по моим наблюдениям достаточно редкий гость.

Собирать белый гриб лучше там, где в почве есть песок Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Виктора Мухина это связано с высокими рекреационными нагрузками и антропогенными факторами. Впрочем, это не значит, что белого гриба на Среднем Урале стало совсем уж мало.

– Искать белый гриб надо на севере у рек с песчаными берегами. Там есть период, когда они появляются, – говорит Виктор Мухин. – Но год от года ситуация разная. У грибов свой ритм и своя сезонная жизнь.

Любителям тихой охоты также следует учитывать особенности этого лета – бесконечные дожди.

- Обилие влаги отрицательно сказывается на грибах. Там, где почва переувлажненная, искать их не стоит, - отмечает Виктор Мухин. – Лучше искать на пригорках, на участках, где светит солнце, где песчаный состав почвы и земля сохнет быстрее.

Грибы не любят переувлажненную почту. Искать их следует на сухих участках Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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