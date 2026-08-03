Варвара Шеховцова стала новой «Мисс Екатеринбург». Фото: оргкомитет «Мисс Екатеринбург»

Победительницей конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» в 2026 году стала 20-летняя студентка УрФУ Варвара Шеховцова. Новую королеву выбрали традиционно в День города. После победы в конкурсе Варвара рассказала в интервью «КП-Екатеринбург» о закулисье конкурса, вредных привычках, и о том, как отреагировали на победу ее близкие.

«ДРУЗЬЯ В ШОКЕ»

- Варвара, как вы решили поучаствовать в конкурсе?

- В 2020 году моя родственница стала вице-мисс и посоветовала мне поучаствовать. Я пыталась пройти кастинг на конкурс еще в прошлом году, но не смогла. А в этом году стала более уверенной в себе, открытой и прошла (Улыбается).

- Что было самым сложным во время подготовки к конкурсу?

- Было непривычно и сложно вставать в 7 утра и соблюдать дисциплину. Каждый день с 9 утра до 18 вечера у рас были занятия по речи, дефиле, танцам, интеллектуальные сессии и всевозможные экскурсии. Труднее всего для меня было выступать перед публикой. Но я понимала, что для «Мисс-Екатеринбург» очень важно вести себя уверенно на сцене, и перебарывала себя.

- Как ваши семья и друзья отнеслись к тому, что вы пошли на конкурс.

- Первой об этом узнала моя мама. Я ей не говорила, пока не пройду кастинг. Она, конечно, очень обрадовалась за меня. Все друзья узнали из новостей. Я вообще не очень люблю делиться подробностями о каких-то таких мероприятиях. Для некоторых это был шок, некоторые догадывались, что я захочу поучаствовать. Но все максимально поддержали меня, написали очень приятные слова.

Варвара признается, что стала увереннее в себе после участия в конкурсе. Фото: соцсети

- Какая атмосфера царит за кулисами? Девочки между собой на ножах, или все-таки подружки?

- Я бы сказала, что это стереотип, что девочки конкурируют, подсыпают друг другу стекло в обувь... Сейчас стандарты красоты меняются, и конкурсы становятся более разнообразными. У нас с девочками царила дружеская атмосфера, потому что полтора месяца общих занятий сплачивают.

- Читали ли вы комментарии о себе в соцсетях после победы? Или вам запретили организаторы конкурса, чтобы не расстраиваться?

- Я вообще стараюсь не читать комментарии и ограждать себя от любого негатива. Какой бы не была победительница, хейт будет всегда, и это нормально. Но если я прочитаю о себе что-то плохое, то потому буду думать об этом и проецировать на себя. Зачем мне это?

- Есть ли у вас guilty pleasure – то, что вы любите, но скрываете от подписчиков и даже от друзей? Например, фастфуд, турецкие сериалы, видеоигры.

- Компьютерные игры меня никогда не привлекали. В вот фастфуд иногда очень хочется. Я себя в этом не ограничиваю. Есть замечательное правило по поводу питания – «80/20». В 80% у вас полезное питание, а в 20% позволяете себе что-то вредное, если очень хочется. Еще бывают те дни, когда я только и делаю, что смотрю сериалы или листаю социальные сети.

«ПОЛЮБИЛА УРАЛЬСКИЙ РОК»

- Вы учитесь в УрФУ по специальности «мировая экономика и международный бизнес». Чем собираетесь заниматься в будущем?

- Я хочу попробовать поработать по специальности, пойти в аналитику или в международную деятельность. Но также хотела бы попробовать себя в модельной сфере. Думаю, что опыт, приобретенный на конкурсе, и мой новый статут «Мисс Екатеринбург» помогут мне в продвижении в обеих сферах.

Девушка почти никому не говорила о своем участии в конкурсе. Фото: оргкомитет «Мисс Екатеринбург» Фото: Арина ЛИТВИНОВА.

- Чего вам остро не хватает в нашем городе как его теперь уже главной представительнице?

- Наш город очень динамичный. В нем много всего меняется, преображается. Все знают, что у нас каждый год проходит голосование за лучший парк, который будут реконструировать. Я живу на Уралмаше, и хотела бы, чтобы у нас отреставрировали Бульвар Уультуры.

- А что бы вы посоветовали туристам обязательно посмотреть в Екатеринбурге, кроме стандартного маршрута Храм-на-Крови — Плотинка.

- Мне очень нравится Академический район, хоть многие и не очень его любят. Но я считаю, что это очень спокойное, семейное место. Я бы отвела туристов в Преображенский парк.

- Какую песню вы включаете в наушниках, когда гуляете по городу?

- Конкурс подарил мне любовь к уральскому року, так как многие мероприятия были приурочены к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. До этого я даже не знала о группе Nautilus Pompilius, потому что я из другого поколения. А сейчас «Во время дождя» вообще моя любимая песня.

- Рецепт вашего идеального выходного дня?

- Я люблю выходные дни проводить дома. Мне очень помогает расслабиться уборка. Я обожаю перекладывать вещи. У меня есть моя любимая собака. Это брюссельский грифон по кличке Робинзон. Очень люблю гулять с ним. А еще у меня есть кошка, которую зовут Пятница (Улыбается).

Варвара учится на на экономиста. Фото: соцсети

- Что вас может довести до слез?

- Я довольно сентиментальный человек. До слез меня может довести даже видео с милыми котиками или собачками в Интернете.

- Самая бесполезная вещь, которая сейчас лежит в вашей сумочке.

- Я очень люблю блески для губ. В сумочке у меня обычно лежит 4-5 блесков разных оттенков, которые я в итоге даже не использую.

БЛИЦ-ОПРОС

- Бургер или уральская шаньга?

- В данный момент я бы выбрала шаньгу.

- Конструктивизм или барокко?

- Мне больше нравится барокко.

- Утренний рейс или ночной поезд?

- Я не люблю ездить ночью, потому что никогда не могу уснуть, поэтому утренний рейс.

- Платье-блестки или оверсайз худи?

- Все зависит от настроения. Сегодня я бы надела худи, потому что за окном довольно холодно.

- Свидание вслепую или свидание по долгой переписке?

- Я бы выбрала свидание слепую. Это может интересно обернуться.

- Остаться дома с сериалом или пойти на шумную вечеринку?

- Дома с сериалом.

- Идеальный день без телефона: где и с кем?

- Со своей семьей: мамой, братьями и их семьями.

КОНКРЕТНО

Параметры «Мисс Екатеринбург-2026»:

Рост – 179 см

Вес – и 59 кг.

Объем фигуры: обхват груди – 84, обхват талии – 63, обхват бедер – 90 см.

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