Под Екатеринбургом автобус с 20 пассажирами попал в массовое ДТП

Пострадал водитель легкового автомобиля и пассажир. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Березовском автобус с 20 пассажирами попал в массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла вечером 2 августа на 41-м километре трассы Екатеринбург – Алапаевск.

Известно о двух пострадавших – это водитель и пассажир легковых автомобилей. Всего в аварии столкнулись четыре транспортных средства.

– В салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Пострадавших среди них нет, – отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На месте ДТП сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проезд на трассе не затруднен.

Авария произошла на трассе Екатеринбург - Алапаевск. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Напомним, что в Туринской Слободе юный водитель «Лады Приоры» на высокой скорости снес 14-летнего школьника на мопеде. Как оказалось, ребенку подарила питбайк бабушка. Но в тот день он поменялся с другом и поехал домой.

Мать погибшего мальчика сообщила «КП-Екатеринбург», что легковушка неслась со скоростью 150 км/час.

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