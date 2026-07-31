Фото: читатель «КП».
В Туринской Слободе насмерть сбили 14-летнего мотоциклиста. Трагедия произошла вечером 30 июля на 50 километре трассы «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск». На записи с камеры видно, как ребенок на мопеде пересекает железнодорожный переезд, после чего его сносит «Лада Приора».
Дима (имя изменено) любил ездить на питбайке, который подарила бабушка. Но накануне поменялся с другом и сел на его мопед. Шансов выжить у ребенка не было. Мальчик скончался до прибытия скорой помощи. Через месяц он должен был пойти в восьмой класс.
По словам матери подростка Анастасии, водитель легковушки несся со скоростью 150 км/час при ограничении в 40 км/час. При этом известно, что юный мотоциклист должен был уступить дорогу.
– Там парнишке 19 лет, он взял автомобиль отца. Его даже в страховке нет, получил права три месяца назад. Говорят, что был трезвый, – рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия. – Я уже была на опознании в морге. Сын весь переломанный, лицо разбито. Завтра будем хоронить.
В Госавтоинспекции сообщили, что следственно-оперативная группа проводит необходимые процессуальные действия. По факту смертельной аварии начато расследование.
Видео: Госавтоинспекция Свердловской области
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