Ударил ножом без причины: силовики задержали уральца, атаковавшего школьника

Уральца уже поместили в спецприемник Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Силовики рассказали подробности инцидента, произошедшего накануне в Верхней Пышме. Во дворе на улице Машиностроителей в ночь на 29 июля напали на 17-летнего школьника.

Мать подростка рассказывала, что ее 17-летний сын был на прогулке с другом. К ним подошла толпа парней и повалила ее сына на землю. У одного из них при себе был нож, которым он ударил уральца в грудь.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личность нападавшего уже установлена. Это был 19-летний Алексей.

- Воспитывается в неполной семье матерью. По оперативным данным, состоит на учете в медучреждении. Подозреваемый проходил мимо потерпевшего. Абсолютно без каких-либо оснований и причин оскорбил омерзительными словами и пырнул ножом. Это уже не первый криминальный эпизод в биографии задержанного юноши, - рассказал Валерий Горелых.

Также он добавил, что два месяца назад Алексей ударил ножом уральца, который сделал ему замечание.

- По этому случаю уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью» полицейские из подразделения дознания уже расследовали и направили в суд для рассмотрения по существу. Представителями МВД он был помещен в спецприёмник, - говорит полковник Горелых.

Следственные органы после нападения на школьника завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия»

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления. Выполняются иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета области Александр Шульга.

Следователи в суде будут настаивать на том, чтобы 19-летнего Алексея поместили под стражу.