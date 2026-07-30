«Рана могла оказаться смертельной»: в Верхней Пышме парни с ножом набросились на школьника

На Урале школьника ударили ножом во время потасовки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме в районе школы № 3 толпа молодых людей напала на школьника, гулявшего с другом. Инцидент произошел 29 июля около 23:00. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» в видеоролике рассказала мама раненого школьника Ольга.

УДАРИЛ НОЖОМ В ГРУДЬ

Она приехала за сыном Владом и увидела, что он в крови. Он рассказал Ольге, что в момент нападения просто разговаривал со своим другом. Рядом с ними оказалась толпа из шести человек. Этим подросткам на вид было от 12 до 15 лет. Они повалили на землю Влада. Во время потасовки один из них ударил школьника ножом в грудь.

- Сейчас сын в Областной больнице. Его жизни ничего не угрожает. У него колото-резаные раны особенно одна в груди. Она могла оказаться смертельной, если была бы на два сантиметра выше или ниже, - говорит Ольга.

Женщина рассказала, что один из подозреваемых задержан.

После случившегося дебоширы сбежали с места ЧП. Ольга обращается к уральцам за помощью и ищет возможных свидетелей случившегося.

ДВА МЕСЯЦА НАЗАД ПОДРЕЗАЛ НЕЗНАКОМЦА?

Силовики задержали подозреваемого из Верхней Пышмы по делу о ранении школьника. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия», - сказано в сообщении.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что мужчину ждет наказание.

- Верхнепышминский «гангстер» оперативно был задержан сыщиками уголовного розыска территориального ОВД. Гроза местной детворы 19-летний Алексей. Воспитывается в неполной семье матерью. С недавних пор состоит, по оперативным данным, на учете в медучреждении. Это уже не первый криминальный эпизод в его биографии, - рассказал Валерий Горелых.

Также он добавил, что буквально два месяца назад Алексей подрезал уральца из-за замечания. Материалы по этому уголовному делу уже расследовали и направили в суд для рассмотрения. В данный момент силовики поместили Алексея в спецприемник.