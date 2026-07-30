Мария Погребняк и Ольга Бузова (слева) и Агата Муцениеце и Рита Дакота стали подругами после вражды. Фото: соцсети звезд

30 июля – Международный день дружбы. У многих селебрити крепкая дружба началась вовсе не с фразы «мы точно поладим», а с взаимной неприязни или даже вражды. Александр Петров и Александр Паль ссорились, будучи студентами ГИТИСа, а потом стали закадычными друзьями. Актриса Агата Муцениеце и певица Рита Дакота публично враждовали друг с другом, но, помирившись, превратились в лучших подруг. От ненависти к дружбе когда-то перешли и Мария Погребняк с Ольгой Бузовой, и другие звезды. Рассказываем о российских знаменитостях, которые стали друзьями после вражды.

НЕЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Дружбу певицы Ольги Бузовой и блогера Марии Погребняк называют одной из самых искренних в российском шоу-бизнесе. В 2026 году они отмечают 15 лет дружбы! Два года назад Мария Погребняк попросила Ольгу Бузову быть крестной мамой ее четвертого сына. Но при первой встрече красотки и подумать не могли, что так будет.

Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат больше 15 лет. Фото: соцсети

Мария Погребняк и Ольга Бузова познакомились в 2011 году в Германии. В то время муж Марии футболист Павел Погребняк выступал за клуб «Штутгарт», а будущая звезда российской эстрады Ольга Бузова приехала туда, чтобы навестить футболиста Дмитрия Тарасова, который на тот момент был ее бойфрендом.

- Когда мы встретились, то невзлюбили друг друга с первого взгляда. Оля была такой яркой и стильной, наверное, я приревновала ее к своей компании. Впечатление о человеке ведь складывается не сразу, - признавалась в интервью «Комсомолке» Мария Погребняк.

Ольга Бузова стала крестной мамой четвертого сына Марии Погребняк. Фото: соцсети

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за Дмитрия Тарасова. Будущие подруги стали чаще видеться, поддерживая мужей на футболе, и постепенно нашли друг к другу подход. Сейчас они, без сомнений, называют друг друга самыми близкими подругами. Экс-жена футболиста Павла Погребняка поддерживает известную телеведущую в самые тяжелые периоды, а если Марии нужна помощь, Ольга готова приехать к ней даже ночью.

СОПЕРНИЧАЛИ И РУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА «БЫТОВУХИ»

Актеры Александр Петров и Александр Паль познакомились в 2008 году в институте. Они не только учились вместе в ГИТИСе, но жили в одной комнате в общежитии. Сначала одногуппники сильно ссорились из-за «бытовухи», а особенно, из-за…открытого окна.

Александр Паль и Александр Петров знакомы с института. Фото: из официальной группы мастерской Хейфеца во «ВКонтакте»

- С Сашей Палем мы тяжело жили в общежитии. Я его ненавидел за одну вещь: Саша любит спать с открытым окном, ему нужен свежий воздух. Но он всегда спал под одеялом, только лоб торчал, и не раскутывался. А я раскутывался, и мне всегда было дико холодно, - рассказывал Александр Петров на шоу «Вечерний Ургант».

Актеры сначала не любили друг дрга, а потом сдружились. Фото: соцсети

Бытовые ссоры перерастали в конфликты по учебе. Будучи студентами, актеры нередко соперничали друг с другом. Но с годами наладили отношения и стали близкими друзьями.

ПОССОРИЛИСЬ ИЗ-ЗА ИМЕН ДОЧЕРЕЙ

Знакомство актрисы Агаты Муцениеце и певицы Риты Дакоты началось с публичного скандала. В начале 2018 года Агата в одном из интервью возмутилась, что стоило им с Павлом Прилучным назвать дочь Мией, другие знаменитости стали за ними повторять. Актриса шутила, мол, надо было запатентовать имя. Рита Дакота, у которой дочку тоже зовут Мией, восприняла придирку на свой счет и дерзко высказалась в соцсетях.

Актриса Агата Муцениеце и певица Рита Дакота сблизились, когда поддерживали друг друга во врремя разводов

«Сто лет так все называют девочек, так как имя действительно хорошее. Но бомбит почему-то Агату, а не моих баб, у которых уже десятилетние Мии подрастают. Выдохни, Агата», - написала певица и посоветовала актрисе в следующий раз выбрать более оригинальное имя, чтобы точно никто не повторил.

Агата назвала ситуацию «детским садом», что, видимо, вразумило певицу, и она сделала первый шаг к примирению. В соцсетях Дакота сказала, что это была шутка, и назвала Агату «крутой бабой». Знаменитости не только помирились, но и спустя несколько месяцев объявили себя подругами. Оказалось, что актриса поддержала певицу во время развода с Владом Соколовским.

Рита Дакота снялась в программе Агаты Муцениеце, где подруги обсуждали развод. Фото: кадр из программы

«Внезапно у меня появилась новая подружка. Вчера весь вечер ужинали, концерт мой смотрели, песни в тачке пели, веселились от души. Хорошо было, но надо чаще. Иногда развод «дружит» тебя с чудесными людьми», - написала тогда певица.

А спустя два года уже Рита Дакота помогала Агате Муцениеце пережить развод с Павлом Прилучным. Подруги стали поддерживать друг друга не только в личной жизни, но и в творчестве.

Подруги стали поддерживать друг друга не только в жизни, но и в творчестве. Фото: соцсети

РАЗДРАЖАЛИ ДРУГ ДРУГА НА СЪЕМКАХ

Актеры Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин, сыгравшие закадычных друзей Сеню и Федю в «Кухне», познакомились на кастинге. Первое время они недолюбливали и раздражали друг друга.

Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин познакомились на съемках «Кухни». Фото: соцсети

Сергей посчитал Михаила слишком громким, импульсивным и навязчивым и даже расстроился, что «с этим человеком нужно будет играть дружбу». Тарабукин, наоборот, посчитал, что Лавыгин ведет себя надменно, показательно избегая общения с ним. На самом деле, Сергей просто был более спокойным по темпераменту.

со временем актеры подружились. Фото: соцсети

Из-за недопонимания актеры спорили на съемочной площадке, сцены с их участием требовали больше дублей. Но постепенно все же привыкли друг к другу и даже сдружились.

БОРОЛИСЬ ЗА КРИДА, НО СТАЛИ ПОДРУГАМИ

Одни из самых известных участниц шоу «Холостяк» Виктория Короткова и Дарья Клюкина боролись в 6-м сезоне за сердце Егора Крида. Съемки проходили в 2018 году. Сначала девушки не только были соперницами, но и открыто ненавидели друг друга.

Дарья Клюкина и Виктория Короткова были соперницами, а стали подругами. Фото: соцсети

Дарья Клюкина в одном из выпусков назвала Викторию «аксессуаром для мужчин». Виктория в ответ подкалывала Дарью на тему того, что она меньше нравится Криду. Одним из самых известных моментов шоу стал диалог, когда Егор Крид сделал комплимент Дарье, та отметила: «Первый раз сказал», а Виктория парировала: «А мне не первый».

В финале Егор Крид выбрад Дарью Клюкину

Все изменилось после финала шоу, ведь ни одна девушка не осталась с Егором Кридом. Несмотря на то, что в конце певец выбрал Дарью Клюкину, а та ответила ему взаимностью, отношения не протянули и нескольких месяцев.

После финала шоу «Холостяк» девушки вместе снялись в клипе у Димы Билана на песню «Молния». Фото: соцсети

После съемок Виктория Короткова и Дарья Клюкина сблизились. Ключевым моментом стало то, что Дарья поддержала Викторию, когда та переживала расставание с близким человеком. Сначала Вика даже насторожилась, думая, что в этом может быть какой-то подвох. Но в скором времени поняла, что Дарья была искренней, и девушки стали настоящими подругами.

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