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Общество30 июля 2026 5:00

Супермаркеты в Свердловской области начали принимать на возврат заказы с маркетплейса

Ранее была доступна только функция получения
Фото: Nomad_Soul/Shutterstock/Fotodom

Фото: Nomad_Soul/Shutterstock/Fotodom

В Яндекс Маркете рассказали, что договорились с X5 (владельцами сети «Пятёрочка») о том, что на территории Свердловской области можно будет возвращать заказы через магазины. Например, в ситуациях, когда вещь не подошла покупателю. Представители маркетплейса уточнили, что благодаря сотрудничеству количество точек возврата в регионе выросло в 1,6 раза.

— Так покупатели могут решить сразу несколько повседневных задач за одно посещение магазина. Вернуть товар можно прямо на кассе магазина. Для этого достаточно заранее упаковать заказ и показать кассиру QR-код на возврат в приложении или на сайте Маркета, — уточнили в пресс-службе компании.

Новая опция возврата доступна не только в Свердловской области. География охватывает до девяти тысяч точек по стране. Точки появились в первую очередь за пределами крупных городов, что важно для жителей небольших населенных пунктов.