«Претензий не имеет»: инвалид, который был вынужден забираться в самолет на руках, отказался от компенсации

Парень сказал, что это его обычный способ передвижения. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 21-летний Илья Анисимов был вынужден забираться по трапу на борт самолета на руках. У молодого человека серьезное заболевание – несовершенный остеогенез, которое называют «хрустальная болезнь». Из-за генетической патологии его кости очень хрупкие.

В аэропорту он остался без сопровождающего. Сотрудник мог бы помочь Илье сесть на борт, летевший в Москву. После случившегося в воздушной гавани организовали внутреннюю проверку.

Как оказалось, путешественник претензий ни к кому не имеет. Об этом «КП-Екатеринбург», рассказал друг Ильи Иван Высочанский, который находился рядом во время инцидента и снимал происходящее на видео.

«БОЯЛИСЬ ОПОЗДАТЬ»

По словам Ивана, на стойке регистрации они сразу обозначили, что у Ильи инвалидность. Им дали соответствующую отметку. Также сказали, что придет сотрудник и окажет помощь.

- В момент, когда началась посадка, мы посмотрели на очередь, никого не дождались и приняли решение идти самостоятельно. Боялись, что не улетим в Москву. Так как у нас там была пересадка до Владивостока, - говорит в беседе с «КП-Екатеринбург» друг Ильи Иван Высочанский.

Он спешил поместить Илью в перронный автобус.

– При таком способе передвижения травмы бы Илья не получил. Помимо трапа, я еще затаскивал Илью в автобус. Никаких претензий Илья не имеет к авиакомпании. Ему все очень понравилось. Это был его первый перелет, - добавил Иван. – То, как Илья поднимался на борт, это обычное дело для него. Так он передвигается везде.

Отметим, что слова друга подтвердил и Илья Анисимов. Он записал для «КП-Екатеринбург» видео, где подробно изложил свою позицию.

Поднимался молодой человек на руках. Фото: скриншот видео

В Кольцово проводили внутреннюю проверку. Представители воздушной гавани рассказывали, что помощь пассажиру была предложена:

- Сопровождающий запросил поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров - в зал ожидания вылета.

«НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ПОДНИМЕТСЯ ШУМИХА»

«Уральские авиалинии» связывалась с пассажирами (скриншот имеется в распоряжении редакции – Прим.Ред.). Ее представители принесли извинения за то, что спецагент не вышел к ним во время посадки.

- Мы провели служебную проверку инцидента и уже направили запрос в аэропорт для выяснения всех обстоятельств. Чтобы в будущем такая ситуация не повторялась. Пожалуйста, примите наши извинения! Если мы чем-то можем помочь, напишите нам, - сказано в сообщении.

В ролике, который «КП-Екатеринбург» отправили путешественники, Илья рассказал, что изначально они собирались лететь другой авиакомпанией и заранее предупредили ее представителей, что у пассажира инвалидность. Но когда этот рейс был отменен, пришлось срочно искать другой. Поэтому оповестить «Уральские авиалинии» они не успели.

- Не думали, что поднимется такая шумиха, - говорит Илья. – Насколько мне известно, посадка людей с ОВЗ проходит заранее и отдельно. Из-за моей маломобильности решили, что будем двигаться самостоятельно. На лифте спустились к автобусу. Ждали около пяти минут, когда к нам придет сопровождающий. У трапа стояли и дожидались, пока все пассажиры сядут. Для того чтобы никому не мешать. Претензий к авиакомпании и аэропорту не имею.

Требовать компенсацию путешественник не собирается. Также парень отмечает, что ролик записал не для ажиотажа вокруг ситуации. Они преследовали с другом цель только показать свое путешествие до Владивостока.