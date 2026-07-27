«Повторили рекорд 1952 года!»: в Екатеринбурге установилась жара, какой не было 74 года

Аномальная жара пришла в Свердловскую область на смену тропическим ливням Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург бьет рекорды по аномальной жаре. В понедельник, 27 июля, столбики термометров поднялись до +34,5 градусов. Такое же жаркое 27 июля в прошлый раз было в год, когда Хемингуэй написал «Старик и море», а «Союзмультфильм» выпустил «Аленький цветочек».

- Повторен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 27 июля, установленный в 1952 году, - сообщается в тг-канале «Погода в Екатеринбурге», который ведет Алексей Пулин

Как отмечают в «Уральском Гидрометцентре», жаркая погода сохранится и во вторник, 28 июля. А вот в среду и четверг, 29 и 30 июля, приближение атмосферного фронта вызовет увеличение облачности.

- Локально выпадут кратковременные дожди с грозами, температура незначительно снизится на 3 градуса, - сообщают в «Уральском Гидрометцентре». – Последующее перемещение центра циклона через Урал 31 июля – 2 августа приведет к ухудшению погоды.

Иными словами, в конце недели ожидаются дожди в большинстве районов Свердловской области. Ну а температура воздуха снизится до нормальных значений.

Добавим, что, как ранее объяснял Алексей Пулин, жару, установившуюся в Свердловской области вызвал антициклон, который образовался над южным Уралом и северным Казахстаном.

- По западной периферии антициклона будут преобладать воздушные потоки, которые выносят жару из центральной Азии на Урал, - сообщил «КП-Екатеринбург» Алексей Пулин.

При этом, когда жара начнет спадать, могут начаться грозы с сильными порывами ветра. Подобное происходит, когда наступает холодный фронт.