Температура поднимется до +38: тропические ливни в Свердловской области сменит аномальная жара

Аномальная жара продлится до 29 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Свердловскую область надвигается аномальная жара. По данным Уральского Гидрометцентра в ближайшие дни столбики термометров могут подскочить до +37, а где-то и до +38 градусов.

- 25-29 июля ожидаются аномально жаркими, средняя суточная температура превысит норму на 7-8 градусов, днем до +33…+37 градусов, - сообщает Уральский Гидрометцентр. – Кратковременный дождь вероятен лишь в отдельных районах Свердловской области

В ВЫХОДНЫЕ НА УРАЛ ОПУСТИТСЯ ЗНОЙ

Если говорить про ближайшие три дня, то по данным Уральского Гидрометцентра в субботу, 25 июля, в Свердловской области ожидаются кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром возможен туман.

- Ветер слабый. Температура ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33, в отдельных районах сильная жара до +36…+38 градусов, - сообщают в тг-канале «Уральский Гидрометцентр».

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Но кратковременные дожди будут Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге существенных осадков в субботу не ожидается. Ночью будет до +19, днем до +31. В воскресенье в Свердловской области ночь пройдет без осадков, а вот днем местами может пройти кратковременный дождь. Ветер также ожидается слабый. Ночью столбики термометров покажут +16…+21, днем +32…+37. Если говорить про Екатеринбург, то 26 июля ночью будет до +20 без существенных осадков. Днем возможен кратковременный дождь и жара до +33 градусов.

В понедельник по области ночью будет +17…+22 градуса, днем +33…+38 градусов. В Екатеринбурге ночью столбики термометров поднимутся до +21, днем до +34.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ НОВЫЕ УРАГАНЫ

Как объясняет автор тг-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин, жара, которая придет на Урал, вызвана антициклоном, устанавливающимся над южным Уралом и северным Казахстаном.

- По западной периферии антициклона будут преобладать воздушные потоки, которые выносят жару из центральной Азии на Урал, - сообщил «КП-Екатеринбург» Алексей Пулин.

При этом в тот момент, когда жара начнет спадать, возможны новые грозы, а с ними и сильные порывы ветра.

- Когда подходит холодный фронт, перед ним формируются грозы, - объясняет Алексей Пулин. – То, что происходило с ветром на прошедшей неделе, строго говоря не является ураганом. Последние усиления ветра, как правило, были связаны с грозовыми ячейками. Это так называемые микропорывы. Нисходящий поток воздуха в грозовой ячейке достигает земли и растекается во все стороны вызывая шквалистое усиление ветра и нанося повреждения наземным сооружениям и деревьям.

В Екатеринбурге в субботу днем будет до +31 градуса жары Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подобное, например, произошло в среду, 22 июля, на реке Чусовой. Там сильный ветер разрушил палаточный лагерь туристической группы, участвовавшей в сплаве. Одна из туристок погибла из-за дерева, упавшего на ее палатку.

- Я посмотрел фотографии по Чусовой. Действительно, там была локальная грозовая ячейка, она давала нисходящие потоки воздуха, - говорит Алексей Пулин. - Что касается поваленных деревьев вблизи водоема – почва была сильно перенасыщена влагой. Соответственно удерживающая способность корней была снижена. В этом случае усиление ветра даже не ломает деревья, а выдергивает его с корнями.

ВАЖНО

После трагедии, случившейся во время сплава по Чусовой, администрация природного парка «Река Чусовая» опубликовала в своих соцсетях рекомендации по соблюдению мер личной безопасности.

1) При расположении на ночлег и стоянку, располагайтесь как можно дальше от деревьев, особенно высоких.

2) Породы с поверхностной корневой системой (ель, береза, пихта) более подвержены ветровалу, чем породы с глубокой, мощной системой (сосна, лиственинца). Также риск выше у крупных, старых, одиноко стоящих деревьев или у тех, у кого густая крона, создающая большую «парусность».

3) Обращайте внимание на характерные признаки неустойчивого дерева: трещины в стволе, наклон, поднятый и вспученный с одной стороны почвенный диск у основания. Свежие разломы крупных ветвей, дупла и грибковые образования.

4) В случае резкого ухудшения погоды, шквалистого усиления ветра или начавшейся грозы немедленно покиньте лесной массив, по возможности выйдите на открытое пространство. Если вы находитесь глубоко в лесу и видите, что ветер крепчает, не стойте на месте – оцените окружающие деревья и переместитесь в участок с преобладанием молодняка.

5) Помните: тихая и солнечная погода после затяжных ливней создает обманчивое чувство безопасности.

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