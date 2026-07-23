Женщина, приехавшая на сплав из Невьянска, погибла, когда начался ураган и на палаточный лагерь стали падать деревья Фото: читатель «КП».

Из-за сильного урагана сплав по реке Чусовой в окрестностях Нижнего Тагила завершился трагедией – погибла 62-летняя туристка, приехавшая из Невьянска. Во время отдыха в районе «Камень Омутной» на ее палатку упало дерево, поваленное сильным ветром. О том, что происходило в лагере в тот момент «КП-Екатеринбург» рассказала одна из туристок.

- Это был трехдневный сплав. Начался он во вторник. Завершиться должен был в четверг, - рассказала «КП-Екатеринбург» Лариса. – Лагерь, где все произошло, стационарный. Он разбивается в начале сезона и снимается в конце. Там все отлично оборудовано. Палатки стоят на деревянных подиумах. Ничего не предвещало урагана. Погода была хорошая. Мы смотрели прогноз – он обещал только две капельки дождя.

Во время сплава по Чусовой на Урале погибла женщина - на ее палатку упало дерево На записи видно кемпинг лагеря на реке Чусовая, в котором произошла трагедия. Сами палатки находятся выше в лесу Видео: читатель «КП»

Сплав начался во вторник. Он должен был продлиться до четверга. Из-за трагедии в среду туристов было решено эвакуировать Фото: читатель «КП».

Сами палатки, как объясняет Лариса, находятся не у берега реки, а чуть глубже в лесу. Примерно в 16.00 погода резко испортилась. На Чусовую налетел настоящий ураган с грозой и сильным дождем.

- Это все произошло в течение нескольких минут. Внезапно начались гром, молния и поднялся сильный ветер. Я смотрю из палатки – ливень льет косой, - говорит Лариса. – Тут забегает дочка: «Мама, там сейчас дерево упадет на палатку». Мы выходим. Действительно, вижу, что дерево покосилось и уже над палаткой висит. И вообще очень много деревьев вокруг сломано и повалено. Они упали на многие палатки. Хорошо, что люди в этот момент в основном гуляли, а не сидели в них.

Как объясняют очевидцы, ураган налетел внезапно и продолжался всего несколько минут. Так лагерь выглядел до урагана Фото: читатель «КП».

К несчастью, в одной из палаток в этот момент находилась 62-летняя туристка, приехавшая из Невьянска. На нее упала береза. По предварительной информации, женщина погибла на месте.

- Как только все произошло, организаторы побежали проверять все палатки. Сразу же принесли бензопилы, чтобы распиливать упавшие деревья. Быстро стало понятно, что в одной из палаток погибла женщина, - объясняет Лариса.

После этого сплав по реке было решено прекратить. Туристов стали эвакуировать.

- Туда автобусы не ходят. Поэтому для эвакуации нас посадили на эти же плоты, на которых мы приплыли. К тому моменту вода уже была хорошая, - говорит Лариса. - У меня лично претензий к компании, организовавшей сплав, нет. Я раз десять каждый год с ними на сплав ходила. Никогда такого не было.

Добавим, что прокуратура Свердловской области взяла на контроль выяснение обстоятельств гибели туристки и проведение доследственной проверки. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней предусматривает до 6 лет лишения свободы.

- Осуществлен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребованы и анализируются документы, касающиеся организации похода и деятельности туристической компании. Проводятся необходимые экспертные исследования, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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