Искали две недели: завершены поиски парня, сорвавшегося в карьер в Екатеринбурге

Андрей Силин сорвался в воду на Северском карьере. Фото: предоставил друг парня

Завершены поиски 20-летнего Андрея Силина, пропавшего на Северском карьере в Екатеринбурге. Молодой человек отдыхал с друзьями и сорвался с обрыва. ЧП случилось в ночь на 13 июля.

Как рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» друг Андрея, парень упал в воду.

- Андрей отошел от друзей, то ли в туалет, то ли еще зачем-то. Его потеряли. Один из друзей позвонил ему. Андрей взял трубку, быстро ответил что-то невнятное и сбросил. Затем друзья услышали звук, как будто кто-то упал в воду. Андрея нигде не было. Его телефон стал недоступен, - рассказал друг парня.

По его словам, друзья и мама Андрея обыскали берег и все вокруг, но нашли только кроссовки парня в воде. Спасатели начали поиски в лесах, привлекли водолазов. Мама Андрея также обращалась в полицию.

Спустя две недели поисков Андрея Силина нашли мертвым. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил друг молодого человека.

- Вчера (26 июля, - прим. ред.) его нашли водолазы, - сообщил друг Андрея Силина.

Редакция также обратилась за комментарием в полицию Екатеринбурга и Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.

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