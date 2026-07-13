В воде нашли только кроссовки: 20-летний парень сорвался в карьер в Екатеринбурге

Андрей Силин пропал на Северском карьере. Фото: предоставил друг парня

Парень сорвался в карьер в районе Северки (поселок в составе Железнодорожного района Екатеринбурга). 20-летний Андрей Силин отдыхал с тремя друзьями на Северском карьере и сорвался с обрыва. ЧП случилось в ночь на 13 июля.

- Меня самого на месте не было, но общие друзья рассказали, что Андрей отошел от парней, то ли в туалет, то ли еще зачем-то. Его потеряли. Один из друзей позвонил ему. Андрей взял трубку, быстро ответил что-то невнятное и сбросил. Затем друзья услышали звук, как будто кто-то упал в воду. Андрея нигде не было. Его телефон стал недоступен, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг парня.

По его словам, друзья и мама Андрея обыскали берег и все вокруг, но нашли только кроссовки парня в воде. Спасатели начали поиски в лесах, привлекли водолазов. Мама Андрея также обратилась в полицию.

- Заявление о розыске молодого человека поступило в отдел полиции № 10 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение, проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в полиции Екатеринбурга.

Если вы знаете что-либо о местонахождении парня или видели его, пожалуйста сообщите по телефону дежурной части 8(343)356-42-10 или 02.

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