Участница выбыла из конкурса «Мисс Екатеринбург» за неделю до финала

Экс-участница почти дошла до финала. Фото: Игорь Усенко

Модель Анастасия Пантелеева выбыла из конкурса «Мисс Екатеринбург» за неделю до финала масштабного мероприятия. Так, 22-летняя екатеринбурженка поделилась этим со своими подписчиками в соцсетях. Девушка описала свой опыт участия. Она отметила, что за месяц сдружилась с участницами.

- Меня выгнали всего за неделю до финала. Многие до сих по не знают почему. Мы жили конкурсом. С утра до вечера были репетиции, танцы, интеллектуальные сессии, экскурсии. Мы стали настоящей командой и поддерживали друг друга. Я была уверена, что совсем скоро выйду на сцену, - рассказала Анастасия Пантелеева. – Потом началось голосование, сотни людей голосовали за меня. Я чувствовала невероятную поддержку. Но мне пришло одно СМС-сообщение без объяснений: «Сегодня нас покидает Настя Пантелеева». Меня просто удалили с сайта конкурса.

Со слов бывшей претендентки на корону, ее отсутствие в конкурсе заметили знакомые и близкие. В соцсетях девушку активно поддержали подписчики.

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» объяснили «КП-Екатеринбург», что девушка неоднократно пропускала занятия. Это представляет собой нарушение дисциплины. В том числе является одной из основных причин для исключения из списка конкурсанток.

По словам организаторов, Анастасия указывала для пропусков личные и семейные обстоятельства.

- Организаторы ценят личные приоритеты и не принуждают участниц к нагрузке, которая не сочетается с их ритмом. Все преподаватели с пониманием отнеслись к событиям в Настиной жизни. Но ее вовлеченность в целом и запоминание связок в течение последней недели были ниже, чем у большинства девушек, - сообщают организаторы.

Девушка выбыла из проекта еще 22 июля.

- Накануне Анастасия пропустила все занятия, а в день исключения пришла с синяками на теле, разным членам команды называя разные причины их появления. Это стало последней каплей в ряду причин, повлекших исключение, - добавили организаторы.

Также по их словам. Анастасия не единственная выбывшая участница. Претендентки выбывают из проекта, так как не успевают совмещать подготовку с рабочими буднями. Ведь для участниц проводят занятия на протяжении пяти дней в неделю.

Напомним, что главную красавицу Екатеринбурга выберут 1 августа в День города. Ранее мы показывали претенденток на титул.