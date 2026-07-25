Целились в прохожих из окон Mercedes: полиция Нижнего Тагила задержала двух хулиганов, устроивших стрельбу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции поймали двух молодых хулиганов, которые открыли стрельбу из окон Mercedes. Первый инцидент произошел вечером 20 июля. Парни ехали по улице Алтайская в Дзержинском районе.

- Молодые люди демонстрировали из окна Mercedes предмет, схожий с пистолетом, направляя на прохожих, а также производили из него выстрелы. Аналогичный инцидент повторился с участием данных лиц спустя два дня на улице Космонавтов в микрорайоне Выя, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Вскоре полиции удалось задержать 21-летних хулиганов. Отмечается, что ранее они не были судимы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Правоохранители устанавливают все эпизоды их противоправной деятельности. Всех очевидцев попросили обратиться в отдел полиции или сообщить по номеру 102.

В Ревде недавно произошел похожий случай: 18-летний парень открыл стрельбу в магазине. По словам дебошира, оружие он купил «для развлечения».