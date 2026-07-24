В Ревде 18-летний парень открыл стрельбу в магазине

Молодого человека и его товарища заподозрили в краже. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские Ревды задержали 18-летнего парня, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой в магазине. Инцидент произошел 16 июля около точки на улице Павла Зыкина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К правоохранителям обратился 57-летний уралец. Он рассказал, что в его сторону выстрелил мужчина. Затем он скрылся.

- Как установили полицейские, подозреваемый вместе со знакомым зашел в магазин. Сотрудница заподозрила молодых людей в краже. Она попросила их покинуть здание. В ответ они стали вести себя агрессивно, нецензурно выражались, - рассказал Валерий Горелых. - Потерпевший оказался случайным очевидцем. Он входил в магазин вместе с семьей и, услышав грубые высказывания, сделал парням замечание. После этого словесный конфликт перерос в противоправные действия.

Однако дебошир продолжил стрелять и на улице. Уралец не обращал внимания на то, что вокруг него были прохожие и женщина с коляской. От оружия молодой человек решил избавиться. Но 18-летний парень был задержан силовиками. Свою вину молодой человек признал.

- Он раскаялся и пояснил, что за два дня до происшествия купил в одном из специальных магазинов Екатеринбурга пневматический пистолет марки «РМ-Х» калибра 4,5 миллиметра и пули к нему. По его словам, оружие он купил «для развлечения». После случившегося молодой человек выбросил пистолет в кусты в другом районе. Полицейские обнаружили и изъяли оружие, которое приобщено к материалам уголовного дела, - добавил полковник Горелых.

Сообщается, что уралец признал свою вину и раскаялся. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

К тому же, молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности . Он судим по статьям 158 УК РФ «Кража», а также 161 «Грабеж».

До своего совершеннолетия он находился в Кировградской воспитательной колонии. Когда уральцу исполнилось 18, то его перевели в исправительную колонию № 2 Екатеринбурга. Уточняется, что молодой человек вышел из мест лишения свобод за неделю до преступления.

Пострадавшему свердловчанину оказали медпомощь в ревдинской горбольнице. У него были ушибленные раны головы, грудной клетки. Медики извлекли пулю, наложили повязку и назначили лечение.

Обвиняемого поместили под домашний арест.