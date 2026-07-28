«Прогнозы неутешительные»: звезду фильма «Финист – Ясный Сокол» подключили к ИВЛ

Вячеслав Воскресенский исполнил главную роль в фильме-сказке «Финист – Ясный Сокол». Фото: Кинопоиск/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Звезду фильма «Финист – Ясный Сокол» Вячеслава Воскресенского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 77-летний актер находится в стабильно тяжелом состоянии реанимации больше двух недель.

В середине июля у него лопнул аппендицит, и случился перитонит (воспаление в брюшной полости).

- Ему стало плохо. Я вызвал скорую. Уговорил его, что нужно срочно ехать в больницу, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» близкий друг и ученик советского актера Александр.

Вячеслава Воскресенского увезли в больницу и прооперировали.

- После операции его подключили к ИВЛ. Он пришел в сознание, узнает родных и близких, но не может дышать самостоятельно. Прогнозы неутешительные. Врачи сказали готовиться к тому, что он не сможет дышать, если его отключат от ИВЛ, - говорит ученик Воскресенского.

22 октября 2026 года актеру должно исполниться 75 лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, последние 15 лет Вячеслав Воскресенский живет Красноуральске. Осенью 2025 года к 77-летнему актеру пробрались в квартиру двое парней, напали на него и забрали деньги, которые он откладывал на ремонт. Преступников поймали и отправили в СИЗО. 26 июня в Красноуральском городском суде им вынесли приговор. 18-летнему Артему Валееву дали 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, а 21-летнему Глебу Дербеневу – 8 лет 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

СПРАВКА КП

Вячеслав Воскресенский прославился после выхода фильма-сказки «Финист – Ясный Сокол» в 1975 году. На главную роль пробовались многие известные артисты, в том числе Борис Щербаков и Алексей Катышев, но удача сама улыбнулась Воскресенскому. Молодого актера театра заметили, когда он стоял в очереди за колбасой, и сразу увезли на пробы.

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