Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Осенью 2025 года в Свердловской области напали на 77-летнего актера Вячеслава Воскресенского, известного по главной роли в фильме «Финист – Ясный Сокол». В квартиру актера ворвались двое молодых людей: они ударили Воскресенского и забрали деньги, которые он откладывал на ремонт. Рассказываем, как наказали преступников.
УДАРИЛИ В ЧЕЛЮСТЬ И ЗАБРАЛИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Напомним, инцидент произошел в окятбре 2025 года в Красноуральске. 18-летний Артем Валеев и 21-летний Глеб Дербенева заметили актера в магазине, когда он покупал продукты. Молодые люди поняли, что у Вячеслава Воскресенского есть деньги, поэтому они решили ворваться к нему в квартиру и ограбить.
- Постучали тихонько в дверь. Я открываю. Стоят двое. Одного я узнал – друг соседа нашего по лестничной площадке, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» Вячеслав Воскресенский. – Он закрывался капюшоном. Второй пониже ростом. Говорит: «Здравствуй, батя. Дай молоток!» Я решил пошутить: «От молотка и лома нет приема». И тут он делает полшага назад и бьет меня прямым ударом в челюсть.
От удара Вячеслав Константинович потерял сознание. В этот момент дома была его жена, она инвалид первой группы. По словам актера, подельники забрали у него более 100 тысяч рублей, отложенные на ремонт в квартире. После ограбления Валеев и Дербенев поехали в Екатеринбург.
- Они отправились в столицу Урала чтобы снять «стресс» и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть, - ранее рассказывал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней.
Силовики задержали Валеева и Дербенева. Им предъявили обвинение по третьей части 162 статьи УК РФ (Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). На время следствия подельники находились в СИЗО.
«НАНЕС МНЕ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД»
Дело рассматривалось в Красноуральском городском суде. Приговор молодым людям вынесли 26 июня. Свою вину они признали частично.
- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил Глебу Дербеневу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Артему Валееву - в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вячеслав Воскресенский рассказал «КП-Екатеринбург», что подсудимые принесли ему извинения, но слова о прощении никак не могут вернуть ему самого главного - здоровья.
- По сравнению с тем, что они сделали, их извинения - это как мертвому припарка. У меня без этого нападения были проблемы со здоровьем, а от удара в голову и потери сознания, их стало еще больше. Сейчас я не могу работать, хотя мне предлагают проекты. Вот такой вот они «подарок» мне сделали, - поделился с «КП-Екатеринбург» Вячеслав Воскресенский. - Не могу сказать, что я доволен приговором. Как можно радоваться, когда наказывают другого человека? У меня абсолютное равнодушие.
Отметим, что суд также удовлетворил исковые требования актера. Валеев и Дербенев должны возместить ему материальный ущерб.
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