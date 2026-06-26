Молодые люди напали на актера, избили и забрали у него 100 тысяч. Фото: Красноуральский городской суд/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2025 года в Свердловской области напали на 77-летнего актера Вячеслава Воскресенского, известного по главной роли в фильме «Финист – Ясный Сокол». В квартиру актера ворвались двое молодых людей: они ударили Воскресенского и забрали деньги, которые он откладывал на ремонт. Рассказываем, как наказали преступников.

УДАРИЛИ В ЧЕЛЮСТЬ И ЗАБРАЛИ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Напомним, инцидент произошел в окятбре 2025 года в Красноуральске. 18-летний Артем Валеев и 21-летний Глеб Дербенева заметили актера в магазине, когда он покупал продукты. Молодые люди поняли, что у Вячеслава Воскресенского есть деньги, поэтому они решили ворваться к нему в квартиру и ограбить.

- Постучали тихонько в дверь. Я открываю. Стоят двое. Одного я узнал – друг соседа нашего по лестничной площадке, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» Вячеслав Воскресенский. – Он закрывался капюшоном. Второй пониже ростом. Говорит: «Здравствуй, батя. Дай молоток!» Я решил пошутить: «От молотка и лома нет приема». И тут он делает полшага назад и бьет меня прямым ударом в челюсть.

От удара Вячеслав Константинович потерял сознание. В этот момент дома была его жена, она инвалид первой группы. По словам актера, подельники забрали у него более 100 тысяч рублей, отложенные на ремонт в квартире. После ограбления Валеев и Дербенев поехали в Екатеринбург.

После нападения молодые люди отправились в Екатеринбург. Фото: Валерий Горелых

- Они отправились в столицу Урала чтобы снять «стресс» и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть, - ранее рассказывал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней.

Силовики задержали Валеева и Дербенева. Им предъявили обвинение по третьей части 162 статьи УК РФ (Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). На время следствия подельники находились в СИЗО.

«НАНЕС МНЕ НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД»

Дело рассматривалось в Красноуральском городском суде. Приговор молодым людям вынесли 26 июня. Свою вину они признали частично.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил Глебу Дербеневу наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Артему Валееву - в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По словам Вячеслава Воскресенского, удар по голове сказался на его здоровье Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Воскресенский рассказал «КП-Екатеринбург», что подсудимые принесли ему извинения, но слова о прощении никак не могут вернуть ему самого главного - здоровья.

- По сравнению с тем, что они сделали, их извинения - это как мертвому припарка. У меня без этого нападения были проблемы со здоровьем, а от удара в голову и потери сознания, их стало еще больше. Сейчас я не могу работать, хотя мне предлагают проекты. Вот такой вот они «подарок» мне сделали, - поделился с «КП-Екатеринбург» Вячеслав Воскресенский. - Не могу сказать, что я доволен приговором. Как можно радоваться, когда наказывают другого человека? У меня абсолютное равнодушие.

Отметим, что суд также удовлетворил исковые требования актера. Валеев и Дербенев должны возместить ему материальный ущерб.

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