Стало известно, кому отдали детей, которых насиловала мать и бывший полицейский

Супруги воспитывали пятерых детей Фото: читатель «КП».

Детей супружеской пары из Нижней Салды, осужденной за растление и педофилию, взяла под опеку бабушка. Об этом сообщила блогер и правозащитница Анастасия Даниленко. По ее словам, весной 2025 года девочки рассказали о происходящем в семье тете по материнской линии.

Спустя две недели после подачи заявления бывшего кинолога полиции Андрея и его жену задержали, после чего взяли под стражу.

– В семье было пятеро детей: от 6 до 16 лет. Только младшая дочь была для подозреваемого родной. Остальные дети – были от первого брака женщины. Именно они подверглись насилию родителей. Двое мальчиков и двое девочек. Сестра этой матери осмелилась пойти против нее. Поверила детям и попросила помощи, – сообщила в своем блоге Анастасия Даниленко.

Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», пара начала насиловать детей в 2015 году. В общей сложности на счету Андрея и его супруги было более 70 преступных эпизодов.

– При обыске у них нашли пакет с секс-игрушками. Для нас это было шоком. Тем более, что Андрей работал в полиции. Потом ходили слухи, что он пытался покончить с собой в изоляторе, – вспоминала в беседе с «КП-Екатеринбург» знакомая семьи.

Свердловский областной суд признал обоих виновными и назначил мужчине 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а матери детей – 17 лет заключения. Согласно картотеке инстанции, приговор был обжалован всеми участниками процесса, включая прокуратуру.

Напомним, что для горе-матери запрашивали 24 года лишения свободы.

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