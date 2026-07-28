Столицу Урала в очередной раз посетили сильнейшие стрелки страны. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Екатеринбург в очередной раз посетили сильнейшие стрелки страны. В течение пяти дней в столице Урала проходили международные соревнования по практической стрельбе «Евразия Опен – 2026» — один из крупнейших турниров сезона, организованный Русской медной компанией. В масштабном событии приняли участие 445 спортсменов из пяти стран. В Екатеринбурге «Евразия Опен» проводится уже в 12-й раз.

В ЧЕМ СУТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЫ

Главный критерий оценки в этом виде спорта — хит-фактор. Это сумма очков за стрельбу по мишени, поделенная на время выполнения упражнения. То есть спортсмену нужно искать баланс между скоростью и точностью.

Спортсмены отметили, что многие упражнения были динамичные. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Упражнения в практической стрельбе делятся на короткие, средние и длинные — в зависимости от количества зачётных выстрелов. Причём каждое из них уникально и от матча к матчу не повторяется. Разработкой упражнений занимается дизайнер матча. На ознакомление с заданием стрелку даётся лишь несколько минут. За это время нужно определиться с траекторией перемещения по площадке, очередностью поражения мишеней и местами для смены магазинов. Поэтому для спортсмена важны не только хорошие физические навыки, но и развитая кратковременная память — чтобы успеть запомнить геймплан.

Основные дисциплины: карабин, ружьё, пистолет. Последнее направление — самое массовое. Наиболее распространённые классы: классический, серийный, серийный с оптическим прицелом, стандарт, открытый. В одних разрешены минимальные доработки, а в других — полная свобода в плане тюнинга.

СВЫШЕ 400 ЗАЧЁТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ

Первый день основного матча состоялся 24 июля. Площадкой для турнира стала летняя база Академии практической стрельбы «Архангел Михаил». Каждый спортсмен выполнил не менее 411 зачётных выстрелов. Их звуки практически не прекращались — участники прерывались лишь на несколько минут, чтобы послушать брифинг.

По словам главного судьи соревнований Артёма Травкина, на «Евразия Опен – 2026» были представлены все классы и дисциплины.

— «Евразия» — один из лучших турниров планеты, это всегда было общепризнанно, — отметил Артём Травкин. — Упражнения, которые строит «Архангел Михаил», всегда отличаются сложностью и сбалансированностью.

В некоторых случаях на исходной позиции спортсмены должны были держать ладони на специальных отметках. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Действительно, переходя от галереи к галерее, не перестаёшь удивляться разнообразию упражнений. Например, в некоторых случаях на исходной позиции спортсмены должны были держать ладони на специальных отметках. После стартового сигнала им нужно было поражать мишени, не выходя за пределы зоны, ограниченной штрафными линиями. В каких-то упражнениях стрелки производили выстрелы, поднимаясь по ступенькам, а в каких-то — из положения сидя.

На матче было огромное количество необычных элементов. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

На соревнованиях были представлены все дисциплины и возрастные категории — от Super Junior до Super Senior.

18-летний Владислав Бебнев выступает в классе Junior. Он родом из Севастополя.

— С недавних пор я переехал в Екатеринбург, чтобы тренироваться. Помимо соревнований, здесь прекрасная база для тренировок, в том числе новая Академия практической стрельбы «Архангел Михаил», которая открылась зимой, — говорит Владислав Бебнев.

Он стреляет в открытом классе, где есть много возможностей для тюнинга оружия.

— Организация турнира как всегда на высоте. Очень высокая конкуренция. На этом матче огромное количество необычных элементов: лестницы, платформы. Такого не увидишь на каждом матче. Плюс упражнения сами по себе скоростные, — отметил спортсмен.

РОССИЙСКИЕ СТРЕЛКИ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ

Каждый спортсмен выполнил не менее 411 зачётных выстрелов. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

На «Евразия Опен – 2026» выступили спортсмены из 39 регионов России. Также в столицу Урала приехали и стрелки из других стран.

В этом году, помимо россиян, на «Евразия Опен – 2026» выступили спортсмены из Казахстана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Кыргызстана.

После прохождения упражнений президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин рассказал о перспективах допуска наших стрелков на международные соревнования:

— До конца года пройдёт генеральная ассамблея МНКПС (Международная конфедерация практической стрельбы), на которой будет поднят этот вопрос, прежде всего в связи с рекомендациями МОК допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, — сообщил Михаил Гущин.

Самым многочисленным классом по количеству участников стал серийный — в нём выступили 170 спортсменов. Самым компактным классом оказался револьвер — в нём соревновались лишь пять участников. Соревнования завершились 26 июля.

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