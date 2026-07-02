Мальчик занимается дважды в неделю. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Практическая стрельба все чаще становится семейным видом спорта. Мужья и жены, тренирующиеся вместе – явление частое. А вот дедушку и внука, занимающихся в одном тире, встретишь не часто.

Андрей Суслов - стрелок с многолетним стажем. Он и его супруга сумели привить любовь к практической стрельбе внуку, которому сейчас 12 лет. Максим не только ездит с дедушкой на все соревнования, но и самостоятельно занимается в Академии практической стрельбы «Архангел Михаил» дважды в неделю. Несмотря на юный возраст, мальчик успешно конкурирует с ребятами, которые старше него на 5 лет. «КП-Екатеринбург» поговорила с Андреем Сусловым.

Изначально родители хотели, чтобы Максим занимался баскетболом, так как для своих лет он был высоким. Фото: предоставлено семьей Максима

СТРЕЛОК С 10-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

- Я начал заниматься, когда мне было лет 13. Просто стрельбой из пневматики: винтовка, пистолет, - вспоминает Андрей Суслов. - А вот практической стрельбой я начал заниматься в 2016-м году, тогда у меня прошел первый матч.

Андрей Суслов живет в Нижнем Тагиле, но регулярно ездит в Екатеринбург – как на соревнования, так и на тренировки.

- У нас в Нижнем Тагиле все тиры на базе учебных заведений, которые обучают только первоначальным навыкам. Хотя у нас есть свои стрелки, есть клубы, но нет тиров «заточенных» именно под «практику». И, конечно, нет такой инфраструктуры, как Академии практической стрельбы «Архангел Михаил».

После того, как Андрей прошел первоначальную подготовку, он начал стрелять из пистолета CZ Shadow. Старался ездить на соревнования: Челябинск, Пермь, Тольятти, Казань.

После года самостоятельной подготовки уралец отправился в Тверь, чтобы пройти курсы Николая Оншина, мастера спорта международного класса по практической стрельбе с 30-летним стажем.

В 2018-м году Андрей Суслов прошел судейские курсы и стал инструктором по практической стрельбе 2 категории.

Сейчас Андрей в основном стреляет из пистолета в классе Standard. В отличие от «серийного», тут разрешены серьезные доработки оружия, но без оптики. Например, увеличенный магазин.

Андрей Суслов не раз занимал первые места на Кубке России и кубке Академии практической стрельбы «Архангел Михаил».

СОРЕВНУЕТСЯ С 17-ЛЕТНИМИ РЕБЯТАМИ

Суворовец успешно конкурирует со стрелками более старшего возраста. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Юный Максим пришел в практическую стрельбу не сразу. Сначала родители хотели, чтобы он занимался баскетболом. Для своих лет мальчик был высоким. Но для Максима этот вид спорта оказался неудачным, на баскетболе он дважды ломал руку.

- При этом с оружием Максим едва ли не с первых дней. У меня даже есть фотография, где он совсем маленький сидит на полу и собирает магазин, - с улыбкой вспоминает Андрей.

Мальчик с раннего детства интересовался стрельбой. Фото: предоставлено семьей Максима

Дедушка и бабушка начали обучать внука практической стрельбе примерно в 9-летнем возрасте.

- Он прошел 5-6 занятий, я перевёл его на нормальный калибр - на девятку. Долго подбирали рукоятку под его маленькие ладошки.

Суворовец выступает в возрастной категории Super Junior. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

В 10 лет мальчик уже участвовал в своем первом матче. С тех пор соревнования стали для него привычным делом. Первым матчем, в котором он победил, стал международный турнир Eurasia Open. Он проходил на базе спортивного комплекса «Архангел Михаил».

Максим получает медаль из рук председателя Федерации практической стрельбы Свердловской области Владимира Титова. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Однажды Максим победил в матче, где его соперниками были, в том числе, ребята 17 лет (в категории Super Junior выступают дети от 10 до 17 лет. – Прим.ред.). Юному стрелку тогда было всего 11.

Сейчас 12-летний Максим живет в Екатеринбурге. В прошлом году он поступил в Суворовское училище.

- Так как Максим уже стрелок со стажем и у него хорошая учёба, ему подписали рапорт. Его отпускают на тренировки. По средам его забираем мы, а по субботам «Архангел Михаил» специально для суворовцев, которые занимаются практической стрельбой, проводит бесплатные тренировки.

Благодаря хорошей учебе Максима отпускают на тренировки. Фото: Академия практической стрельбы «Архангел Михаил»

Юным спортсменам предоставляют и оружие, и патроны. Все они стреляют в классе Standard. Сейчас главная цель Максима – превзойти другого кадета из Суворовского училища, с которым у них негласное соревнование.

КРАТКО

Практическая стрельба - динамичный вид спорта, где побеждает тот, кто находит идеальный баланс между точностью, скоростью и мощностью выстрела. Главный критерий - хит-фактор (сумма очков, деленная на время). Соревнования проходят в трех дисциплинах: пистолет, карабин и ружье. Каждое упражнение уникально, мишени бывают статичными и движущимися, а траекторию движения и тактику прохождения (геймплан) стрелок продумывает сам. Этот спорт развивает не только физические качества (выносливость, реакцию), но и интеллект, память и способность концентрироваться.