Конфликт между соседями длится с 2022 года. Фото: скриншот видео

Станислава и Елену Липняговых из Верхней Пышмы уже три года кошмарят соседи. По словам супругов, жильцы устраивают шумные вечеринки, мешают их дочерям, а в сентябре 2025 года они избили Станислава. Мужчина оказался в больнице со сломанным носом. Елена также оказалась избита.

С момента нападения прошло почти десять месяцев. Однако, по словам семьи, расследование до сих пор не сдвинулось с места.

В Верхней Пышме соседи три года кошмарят семью Видео: Елена Липнягова

ЗАГРОМОЖДАЛИ КОРИДОР, ПЛЕВАЛИ В ДВЕРЬ

В новостройку на улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме Липняговы переехали в 2022 году. У супругов две дочери-двойняшки. Девочки родились раньше срока, из-за чего у них развилось тяжелое заболевание глаз. Дети практически не видят. Поначалу жизнь семьи была спокойной. Все изменилось после того, как в квартиру напротив заселилась пара. По словам супругов, там стали часто собираться компании и шуметь по ночам.

Станислав несколько раз пытался поговорить с соседями, а потом начал вызывать полицию. После этого, как утверждает семья, отношения стали еще сложнее. Липняговы рассказывают, что соседи плевали в их дверь, стучали по стене, а в общем коридоре оставляли вещи, о которые могли споткнуться девочки. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к металлическому ящику с коммуникациями и пинает его. Или же намеренно открывает его дверцы, создавая препятствия в коридоре.

– Этот ящик находится на стене нашей квартиры. Когда по нему пинают, у нас дома раздается очень громкий стук. Девочки пугаются, потому что не видят, что произошло. Они не понимают, откуда взялся звук. У них серьезные проблемы со зрением, поэтому мы стараемся, чтобы в коридоре не было препятствий. Для наших детей это может быть опасно, – рассказывает Елена «КП-Екатеринбург».

ИЗБИЛИ СУПРУГУ, СЛОМАЛИ НОС МУЖУ

Драка, после которой Станислав оказался в больнице, произошла 27 сентября 2025 года. В тот вечер в соседней квартире снова было шумно. Станислав и Елена вышли поговорить с соседями. По словам главы семейства, его избили двое мужчин из квартиры напротив. Перед этим они вытолкали Станислава в ту часть подъезда, где нет камер. Этот момент попал на запись видеонаблюдения. Елена утверждает, что ее избили две женщины. На записи с камер видно, как после конфликта Станислав возвращается к себе в квартиру с окровавленным лицом.

Семья из Верхней Пышмы три года страдает от агрессии соседей Видео: Елена Липнягова

В драке он получил перелом костей лица. Елена говорит, что Станиславу после этого потребовалась операция. В том же месяце на агрессивного соседа завели уголовное дело по статье 112 УК РФ (Умышленное причинении вреда здоровью средней тяжести). Его друг проходил по делу как свидетель. Хотя, по словам Елены, он также принимал участие в избиении ее мужа.

Женщина утверждает, что во время конфликта ей выдрали волосы, поцарапали лицо и ударили по уху. Но по факту нападения на Елену не возбудили даже административного дела о побоях.

В мае 2026 года супруги рассказали о конфликте в социальных сетях. После этого расследование взяла на контроль Верхнепышминская прокуратура. Позже силовики возбудили еще одно уголовное дело - по пункту «а» первой части 213-й статьи УК РФ (Хулиганство с применением насилия или угрозой его применения).

Станиславу пришлось делать операцию Фото: читатель «КП».

– Подозреваемый, находясь в многоквартирном доме по улице Огнеупорщиков в городе Верхней Пышме, угрожал применением насилия в отношении малолетних девочек, проживающих в одной из квартир данного дома, – сообщали в СУ СК по Свердловской области.

Отметим, что позже уголовное дело о хулиганстве из СК передали в полицию.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ СЛЕДСТВИЯ

Липняговы надеялись, что после публикаций в Сети расследование пойдет быстрее, а второй напавший на Станислава мужчина из свидетеля станет обвиняемым. Но этого не произошло.

- Я не понимаю, почему все так затянулось. Если человек участвовал в конфликте, его должны были как минимум опросить. Но этого не произошло! За время расследования сменились уже три следователя. Дело просто переходит от одного к другому, - негодует Елена.

22 июня расследование приостановили. В постановлении указано, что местонахождение свидетеля известно, но допросить его возможности нет. Затем расследование снова передали другому следователю. После этого семья решила обратиться в суд и пожаловаться на бездействие следствия.

Женщине выдрали волосы Фото: читатель «КП».

Сейчас супруги продолжают жить в том же доме. По словам Елены, после того, как история получила огласку, шумных конфликтов стало меньше. Соседи стали меньше времени проводить в квартире и регулярно уезжают на выходные.

Сейчас семья ждет заседания суда по жалобе на бездействие следствия (125 УПК). Оно назначено на 23 июля 2026 года.

В мае 2026 года в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что дело находится на завершающей стадии. Мы обратились за новым комментарием в пресс-службу МО МВД России «Верхнепышминский».

– Дело расследуется и будет направлено в суд. По итогам рассмотрения будет принято окончательное решение о том, сколько в деле будет фигурантов - один или два, – сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Верхней Пышмы.