Семья из Верхней Пышмы рассказала в блоге об издевательствах соседей и избиении

Сосед намерено создает препятствия в общем коридоре. Фото: скриншот из видео, опубликованного в социальных сетях

Супруги из Верхней Пышмы завели блог в социальных сетях, где рассказывают, как соседи портят им жизнь. По словам семейной пары, конфликт длится уже три года — с тех пор, как в дом заселились новые жильцы. За это время соседи не только устраивали шумные вечеринки и издевались над двумя дочерями семьи, но и жестоко избили обоих родителей.

Как рассказывают Станислав и Елена Липняговы в своих социальных сетях, все началось в 2022 году, когда квартиру по соседству заселились новые жильцы. С этого момента, как утверждают супруги, их жизнь превратилась в кошмар. Соседи систематически устраивают шумные вечеринки и нарочно стучат в стены.

Чтобы подтвердить свои слова, семья выложила в социальные сети видео с камер видеонаблюдения. На записи видно, как в один из дней сосед заходит в подъезд и специально пинает железный ящик с коммуникациями.

– Этот ящик находится на стене нашей квартиры. И когда они делают такие движения, в нашей квартире раздается громкий стук, — комментирует запись Елена.

Этот стук, по словам родителей, пугает детей. Кроме того, как утверждают Станислав и Елена, сосед специально расставляет вещи и предметы в подъезде, создавая препятствия для их дочерей, которые имеют проблемы со зрением. Семья опубликовала еще одно видео, на котором мужчина оставляет коляску и открывает дверцы ящика в общем коридоре.

– Соседи осознанно создают опасные условия, оставляют коляску в общественном коридоре, оставляют дверцу ящика открытой, размещая препятствия именно там, где незрячий человек не может их вовремя обнаружить. Это не просто неудобство. Это угроза безопасности наших детей, — утверждает в видео Елена.

По словам семейной пары, в ночь на 27 сентября 2025 года в квартире соседей в очередной раз было шумно. Станислав и Елена вышли поговорить и попросить вести себя тише. Как рассказывают супруги, в подъезде на них было совершено нападение.

– После чего сосед, его друг, сожительница и его сестра вытолкали нас в лифтовой холл, где нет камер. Где и случилось нападение на нас: меня били двое мужчин, причем били ногами и руками, когда я уже лежал на полу, не оказывая сопротивления. Супругу в это время также били две женщины, и сосед нанес ей несколько ударов, — рассказывает Станислав в одном из видео.

Медики зафиксировали у Станислава переломы костей лица, ему сделали операцию. Экспертиза оценила причиненный вред как средней тяжести. Побои получила и Елена. Все собранные доказательства, в том числе записи камер видеонаблюдения, семья передала в полицию. Однако, по словам супругов, один из нападавших был переведен из статуса подозреваемого в свидетели.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

– Точка в этой криминальной истории еще не поставлена. Расследование находится на завершающей стадии. С материалами дела сейчас знакомятся представители потерпевшей стороны, а также надзорное ведомство. По итогам рассмотрения и будет принято окончательное решение о том, сколько в деле будет фигурантов - один или два, — рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.