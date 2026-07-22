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Происшествия22 июля 2026 10:55

Звезда «Уральских пельменей» Илана потеряла часть продукции после атаки БПЛА на складфото

Продукция звезды «Уральских пельменей» сгорела на складе при атаке БПЛА
Арина ЛИТВИНОВА
На складах, которые подверглись атаке, находилась косметика бренда актрисы

На складах, которые подверглись атаке, находилась косметика бренда актрисы

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля 2026 года украинские дроны атаковали распределительные центры компании Wildberries в двух российских регионах. Пожары начались на складах в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В этот момент в логистических центрах находились сотрудники, работающие в ночную смену. В результате атаки дронов погибли 8 человек, десятки - ранены.

У многих предпринимателей, чьи товары хранились в этих складах, начались проблемы с бизнесом. Так, например, своей продукции лишилась звезда «Уральских пельменей» Илана. В 2020 году у нее появился бренд косметики для волос. Часть товара сгорела во время пожара.

В своих социальных сетях она выложила переписку с поддержкой маркетплейса. Актрисе сообщили, что стоимость за хранение товаров на складах перестали начислять с 18 июля.

- Это WB прислали, что они молодцы, штрафы за хранение брать не будут. За хранение чего? Того, что сгорело? Компенсировать они ничего не собираются, - поделилась актриса у себя на странице.

Также информация о том, что косметику временно нельзя заказать на Wildberries, появилась в социальных сетях бренда.

- Во время недавнего пожара на складе маркетплейса пострадала часть нашей продукции, поэтому продажи временно приостановлены. Мы искренне соболезнуем семьям погибших и всем, кто понес потери в этой трагедии. Нам очень жаль, что это создало неудобства для наших покупателей. Мы уже работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть продукцию, - написали в социальных сетях бренда.

Отметим, что основательница маркетплейса Татьяна Ким ответила на вопросы о компенсациях за утраченный на складах товар.

- Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой, - сообщила в социальных сетях основательница. - Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.

Ким отметила, что оценка последствий для определения объема выплат может занять до 30 дней.