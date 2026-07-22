На складах, которые подверглись атаке, находилась косметика бренда актрисы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 18 июля 2026 года украинские дроны атаковали распределительные центры компании Wildberries в двух российских регионах. Пожары начались на складах в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В этот момент в логистических центрах находились сотрудники, работающие в ночную смену. В результате атаки дронов погибли 8 человек, десятки - ранены.

У многих предпринимателей, чьи товары хранились в этих складах, начались проблемы с бизнесом. Так, например, своей продукции лишилась звезда «Уральских пельменей» Илана. В 2020 году у нее появился бренд косметики для волос. Часть товара сгорела во время пожара.

В своих социальных сетях она выложила переписку с поддержкой маркетплейса. Актрисе сообщили, что стоимость за хранение товаров на складах перестали начислять с 18 июля.

- Это WB прислали, что они молодцы, штрафы за хранение брать не будут. За хранение чего? Того, что сгорело? Компенсировать они ничего не собираются, - поделилась актриса у себя на странице.

Также информация о том, что косметику временно нельзя заказать на Wildberries, появилась в социальных сетях бренда.

- Во время недавнего пожара на складе маркетплейса пострадала часть нашей продукции, поэтому продажи временно приостановлены. Мы искренне соболезнуем семьям погибших и всем, кто понес потери в этой трагедии. Нам очень жаль, что это создало неудобства для наших покупателей. Мы уже работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть продукцию, - написали в социальных сетях бренда.

Отметим, что основательница маркетплейса Татьяна Ким ответила на вопросы о компенсациях за утраченный на складах товар.

- Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой, - сообщила в социальных сетях основательница. - Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.

Ким отметила, что оценка последствий для определения объема выплат может занять до 30 дней.